Глава ОКР: российские фехтовальщики откажутся от международных турниров из-за ограничений FIE

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что члены сборной России по фехтованию не станут выступать на международных турнирах при текущих ограничениях в отношении россиян со стороны Международной федерации фехтования (FIE). Сегодня, 11 мая, стало известно, что FIE не допустила к стартам олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову а также еще нескольких российских атлетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат "возвращения". И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях. Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий»,— написал господин Поздняков в Telegram-канале.

О недопуске ряда российских спортсменов несколько часов назад сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Мотивы решения FIE подробно не разъяснила.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и многих других перспективных сильных ребят. В пояснении прилагалось, что это — рекомендации Международного олимпийского комитета, а большего объяснять офис FIE не уполномочен»,— сказал ТАСС господин Мамедов.

Он добавил, что списки допущенных рапиристов и шпажистов, а также врачей, тренеров и иного персонала в российскую ассоциацию пока не поступили. С получением этих перечней в федерации проведут общее собрание, после которого поймут, какую позицию (относительно участия) занять дальше.

«Я не собираюсь делить сборную России на хороших и плохих, на угодных и неугодных. Все уже взрослые люди — обменяемся мнениями, выработаем единую позицию. Мое мнение может быть только моим, я не хочу, чтобы потом, когда я перестану быть руководителем федерации, главным тренером, мне вслед говорили, что я кому-то жизнь испортил, дорогу в спорт перекрыл»,— резюмировал господин Мамедов.

В то же время саблистка Яна Егорян сообщила агентству, что решение FIE, вероятно, не является окончательным. «Списки еще обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определенные спортсмены, но нужно еще дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто — нет»,— сказала госпожа Егорян.

Софья Великая — обладательница двух золотых медалей командных турниров на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также трех серебряных наград в личных олимпийских зачетах. Яна Егорян — победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в личном и командном турнире. В активе Софии Поздняковой — золото в Токио в личном и командном турнирах. Все трое — многократные победительницы чемпионатов мира.

Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах в марте 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне военной операции России на Украине. 10 марта 2023 года FIE решила допустить белорусских и российских атлетов к турнирам. Аналогичные рекомендации (с рядом оговорок и условий) всем международным спортивным ассоциациям немногим позднее дал МОК.

Среди прочего, комитет предписывает не допускать до стартов россиян, принадлежащих к армейским или иным силовым структурам. Великая, Егорян, Никитина и Позднякова, а также Ибрагимов — представители Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). По информации Минобороны РФ, к 2019 году в клубе занимались более 10 тыс. атлетов в 72 спортивных дисциплинах.

О критериях FIE и олимпийского комитета — в материале «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Григорий Лейба