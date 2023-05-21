Зеленский: встреча с президентом Бразилии, вероятно, не состоялась из-за расписания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не состоялась из-за расписания. По его мнению, это расстроило господина Лулу да Силву.

Во время конференции по итогам саммита лидеров стран G7, где он был гостем, Владимира Зеленского спросили, почему не состоялась его встреча с Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В ответ господин Зеленский сказал, что это, вероятнее всего, связано с расписанием, сообщает Reuters.

«Я думаю, это разочаровало его (Луиса Инасиу Лулу да Силву.— "Ъ")»,— сказал Владимир Зеленский в ответ на вопрос, разочарован ли он сам этим.

С 19 по 21 мая в Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7. В нем также приняли участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Индии Нарендра Моди. Bloomberg сообщал, что господин да Силва не ответил на приглашение Владимира Зеленского встретиться на полях саммита. По данным источников, господин Лула да Силва не против встречи, но не хочет, чтобы она была навязана.

Олеся Павленко