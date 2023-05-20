Bloomberg: президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским в Хиросиме

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение встретиться во время саммита G7 в Хиросиме, однако не ответил на это приглашение. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado, Reuters Фото: Adriano Machado, Reuters

По данным источников, господин Лула да Силва не против встречи, но не хочет, чтобы она была навязана. Представители бразильской администрации полагают, что внезапный приезд Владимира Зеленского на саммит стал для президента Бразилии неожиданностью. Как отмечает Bloomberg, на саммите президент Украины должен встретиться с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

На полях саммита в Хиросиме также планируется встреча президента США Джо Байдена с Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Нарендрой Моди — президент США хочет обсудить с ними военный конфликт на Украине.

Бразилия и Индия не поддерживают ни одну из сторон российско-украинского военного конфликта. В январе президент Бразилии отказался передавать боеприпасы для конфликта на Украине. Он также предлагал посредничество для переговоров России и Украины — предполагалось, что официально посредничество будет предложено им как раз на саммите G7. Индия вместе с Китаем воздержалась от осуждения российской военной операции на Украине на февральском голосовании в ООН.

Анастасия Ларина