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Коммерсантъ FM
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Глава администрации Тайваня надеется на мирное урегулирование с Китаем

Тайваньский вопрос нужно урегулировать мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Она подняла эту тему в ходе выступления по случаю седьмой годовщины вступления в должность.

«Вопрос Тайваньского пролива должен быть урегулирован мирным путем. Война не является вариантом. Ни одна из сторон не может немирным путем и в одностороннем порядке изменить статус-кво»,— отметила Цай Инвэнь (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что позиция администрации острова «является непоколебимой». «Мы остаемся верны своему обещанию, сохраняем статус-кво, прилагаем усилия для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе»,— добавила она.

Китай считает Тайвань своей территорией и в последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова. Председатель Китая Си Цзиньпин говорил, что будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Нацразведка США считает, что КНР готовит силовой сценарий воссоединения с Тайванем.

О росте напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Лаура Кеффер

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