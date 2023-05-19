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Коммерсантъ FM
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Санду: планы РФ по свержению правительства Молдавии провалились

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала весной свергнуть правительство ее страны. Она ожидает новых попыток в будущем. Госпожа Санду в феврале уже выдвигала Москве аналогичные обвинения после получения информации от Киева, РФ отрицала планы по свержению молдавского правительства.

«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов. Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет»,— сказала госпожа Санду телеканалу «Молдова-1» (цитата по ТАСС).

Президент Молдавии ожидает новых попыток свержения власти, потому что, по ее мнению, в планы Кремля входит «смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне».

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты оппозиции с требованием отставки правительства. В феврале 2023 года госпожа Санду заявила, что Россия хочет «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции» сменить власть в Кишиневе. Молдавская оппозиция в ответ обвинила президента в попытке узурпации власти. МИД РФ называл обвинения в планах по свержению правительства фейком и инсинуацией.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Март, март левой!».

Леонид Уварчев

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