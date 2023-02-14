МИД России назвал обвинения в попытке захватить власть в Молдавии фейком и инсинуацией

В МИД России прокомментировали вчерашнее заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что российские спецслужбы готовят план по свержению власти в республике и смене курса страны с проевропейского на пророссийский. В дипломатическом ведомстве РФ сообщили, что эту информацию невозможно проверить, но она является фейком и инсинуацией, а также призвали власти Молдавии к «государственной мудрости» и налаживанию дружеских отношений с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что распространение информации о существовании российского плана по дестабилизации Молдавии — это попытка украинских властей «втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией». В МИД отметили, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран мира.

Ранее госпожа Санду заявила, что молдавские власти получили от украинских партнеров документы, подтверждающие планирование Москвой диверсий с целью изменения конституционного строя Молдавии. По ее информации, российское руководство рассчитывает сменить в Молдавии власть на нелегитимную, остановить процесс европейской интеграции в республике и использовать Молдавию в боевых действиях против Украины.

Подробнее о «российском плане» — в материале «Ъ» «Переворотный момент».

Андрей Сапожников