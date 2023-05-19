Глава Минобрнауки Фальков: магистратура будет не во всех вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в новой системе образования необходимо ужесточить условия приема в магистратуру. По его словам, ведомство будет проводить отбор вузов и не во всех из них после реформы останется программа магистратуры. Об этом он рассказал на заседании итоговой коллегии Минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть в любом случае совершенно по-другому, оцениваться, нежели сегодня»,— сказал министр (цитата по «РИА новости»).

Министр науки и высшего образования также предложил ввести в новой системе два вида магистратуры. Ее предлагается разделить на академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.

«Академическая магистратура в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе может софинансироваться крупными корпорациями»,— объяснил он.

Валерий Фальков отметил, что на новую систему высшего образования российские вузы перейдут с 1 сентября 2025 года. Процедура приема в вузы в рамках новой системы почти не изменится. Новая система высшего образования также не повлияет на сдачу ЕГЭ или выделение льгот для студентов, добавил министр.

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 по 2026 учебный год пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантуру. Валерий Фальков отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы.

О том, как эксперты и студенты оценивают новую систему обучения, — в материале «Ъ FM» «Реформу образования начинают с пилота».

Милена Костерева