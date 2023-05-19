Зампостпреда КНР: у кризиса на Украине нет военного решения

Поставка вооружений Украине приведет к эскалации военного конфликта, считает зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. По его мнению, у украинского кризиса нет военного решения, и нужно содействовать созданию условий для переговоров.

«У украинского кризиса нет военного решения. Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира»,— сказал Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

Он призвал «максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию». По его словам, необходимо «создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня и боевых действий».

«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной»,— уверен господин Гэн.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал, Госдеп отнесся к нему скептически.

О попытках урегулировать конфликт на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер