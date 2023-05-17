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Коммерсантъ FM
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Польша передала Украине почти все запрашиваемые Киевом Миг-29, но не готова поставить F-16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что количество истребителей F-16, которые есть у страны, не позволяет в настоящее время говорить о передаче Украине какой-либо части из них. При этом он подчеркнул, что Варшава уже отправила Киеву почти все истребители МиГ-29, которые после начала военного конфликта запросила украинская сторона.

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«У нас относительно небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать обучение украинских пилотов, я говорил об этом некоторое время назад с министром национальной обороны Мариушем Блащаком. Однако количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине»,— сказал президент в ходе визита в Рейкьявик, где проходит двухдневный саммит лидеров стран—участниц Совета Европы (цитата по Dziennik).

Господин Дуда подчеркнул, что Польша стала третьим партнером Украины по объему поставок военной помощи после США и Великобритании. «Мы передали беспрецедентное для ЕС количество вооружений. Мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, которые Украина запросила у нас»,— сказал он. По словам Анджея Дуды, Польша «пожертвовала оружие на миллиарды долларов».

В конце января власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Польша отправила Украине 14 истребителей МиГ-29. Еще 13 истребителей МиГ-29 Украине передала Словакия. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. В Бундестаге также исключают поставки немецких истребителей Украине.

В мае президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Олафом Шольцем заявил о намерении создать «коалицию истребителей». Предполагалось, что коалиция будет работать по аналогии с «танковой», ведущую роль в создании которой сыграл Берлин. Великобритания и Нидерланды по итогам встречи премьеров Риши Сунака и Марка Рютте объявили о планах создать международную коалицию для закупок истребителей F-16 для Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

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