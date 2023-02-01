Бастыркин потребовал отчет по делу об изуродовании сочинской модели

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, касающегося оказания небезопасных медуслуг жительнице Сочи, сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о проведенных следственных действиях и об установленных на данный момент обстоятельствах, а также по окончании расследования – о его результатах», - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года следственные органы возбудили в отношении хирургов частной клиники Краснодара уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, 3 декабря 2020 года модель из Сочи Юлия Тарасевич обратилась в частную клинику для проведения пластической операции по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша. Ей провели операцию в тот же день и 4 декабря 2020 года выписали из медучреждения. Однако после операции у пациентки появилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

Хирурги утверждали, что у женщины просто генетическое заболевание и операция здесь ни при чем.

Юлия Тарасевич потребовала в качестве компенсации морального вреда 35 млн руб. По словам адвоката потрепевшей, ее глаза не закрываются, веки просто обрезаны. Всю жизнь женщине придется принимать лекарства.

Наталья Решетняк

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