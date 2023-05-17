Песков: поставки оружия на Украину и его технические характеристики растут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на материал американского журналиста Сеймура Херша, в котором он утверждал, что ряд стран Европы во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения военного конфликта. Господин Песков сказал, что не знает, как воспринимать заявление журналиста. Однако фактом, по его словам, является рост поставок оружия на Украину.

«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факт, который мы наблюдаем»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Ранее сегодня, 17 мая, Сеймур Херш опубликовал материал, согласно которому некоторые европейские страны, возглавляемые Польшей, призывают Владимира Зеленского «найти способ прекратить войну и даже уйти в отставку, если потребуется». В то же время, подчеркнул журналист, «отвечающие за сегодняшнюю войну — Москва, Киев и Вашингтон — не проявляют никакого интереса даже к переговорам о временном прекращении огня».

8 февраля Сеймур Херш опубликовал текст, в котором обвинил власти США во взрывах на «Северных потоках». В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией». Дмитрий Песков тогда заявил, что воспринимать сведения журналиста как первоисточник нельзя.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева