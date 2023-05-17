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Журналист Херш: ряд стран Европы во главе с Польшей тайно призывают Зеленского найти способ прекратить войну

Американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack опубликовал материал под названием «Вопрос украинских беженцев». В материалах утверждается, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского «найти способ прекратить войну».

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP

В начале материала Сеймур Херш упоминает опубликованную на прошлой неделе в газете The Washington Post статью , в которой говорилось, что несмотря на заявления Владимира Зеленского об отказе от ударов по России, «негласно обсуждались и другие варианты событий».

«Отвечающие за сегодняшнюю войну — Москва, Киев и Вашингтон — не проявляют никакого интереса даже к переговорам о временном прекращении огня … Сейчас речь идет только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом»,— пишет журналист.

В то же время, утверждает Сеймур Херш, «готовится и нечто другое, о чем знают некоторые представители американской разведки и о чем они тайно сообщали, по инициативе чиновников из Польши, Венгрии, Литвы, Эстонии, Чехословакии и Латвии».

Так, журналист утверждает, что ряд стран Европы во главе с Польшей призывают президента Украины «найти способ прекратить войну и даже уйти в отставку, если потребуется». «Согласно перехваченным данным, известным в Центральном разведывательном управлении США, Зеленский не уступает и начинает терять поддержку своих соседей»,— добавляет господин Херш. Из каких именно материалов получена эта информация, в публикации не уточняется.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на один источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждал, что произошедшие взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией».

Чем известен журналист Сеймур Херш

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В начале апреля журналист со ссылкой на сотрудника американской разведки писал, что украинские чиновники присвоили порядка $400 млн из выделенных США денег для оплаты закупок дизельного топлива и газа. По его данным, Владимир Зеленский закупал дизельное топливо со скидкой «у русских».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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