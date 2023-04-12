Американский журналист Херш: Зеленский присвоил $400 млн, выделенных США на закупку топлива

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский присвоил порядка $400 млн из выделенных США денег для оплаты закупок дизельного топлива и газа. По словам Сеймура Херша, топливо и газ закупались Киевом в России по неофициальным каналам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена и Владимир Зеленские

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Елена и Владимир Зеленские

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн»,— говорится в материале журналиста, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Согласно данным Сеймура Херша, деньги могли быть присвоены Владимиром Зеленским в прошлом году. Господин Херш утверждает, что в 2022 Украина получила возможность приобретать со скидкой топливо у России, а оплачиваются эти закупки за счет средств американской помощи Киеву. По словам журналиста, сколько именно Украине платит за приобретаемое в России топливо, неизвестно, возможные объемы закупок также не разглашаются.

Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с афганской войной, хотя, как отметил Херш, «профессиональных аудиторских отчетов от Украины ждать не придется».

Ранее Die Welt сообщала, что Болгария поставляла Украине дизтопливо с завода в Бургасе, которым владеет ЛУКОЙЛ. Российская компания поставки отрицала.

Обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш был известен расследованиями убийств, совершенных американскими военными во Вьетнаме, бомбардировок Камбоджи со стороны США, ситуации в иракской тюрьме Абу-Грейб и другим. Во второй половине 2000-х подвергался критике за манипуляции источниками и бездоказательность данных. 8 февраля опубликовал на платформе Substack материал, в котором утверждается, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были секретной операцией США. В статье он ссылался на анонимный источник. Текст 85-летнего журналиста получил широкий резонанс в российских СМИ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов