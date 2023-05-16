Госдеп не заметил реплик главы ГУР Буданова об убийствах российских медийных лиц

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не видел комментариев руководителя украинской разведки Кирилла Буданова относительно покушений на публичных персон в России. Днем 16 мая глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины заявил, что его ведомство «достало многих» медийных российских лиц.

«Я не видел этих комментариев. Надо сказать, что Российская Федерация располагает опытом подавления свободы прессы и арестов журналистов за их работу, как в случае Эвана Гершковича. Давайте не будем упускать (это.—"Ъ") из виду»,— сказал представитель Госдепа в ходе брифинга.

20 августа 2022 года при на Можайском шоссе при взрыве автомобиля погибла российская публицистка Дарья Дугина. 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге погиб российский публицист Владлен Татарский. 6 мая 2023 года под Нижним Новгородом взорвали автомобиль российского писателя Захара Прилепина. Ответственность за эти теракты РФ возложила на Украину. Киев свою причастность отрицает.

Американского журналиста Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. На следующий день Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО — следствие подозревает его в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

Григорий Лейба