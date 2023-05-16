ЦБ пока не видит перспективы «тотального обмена» заблокированными активами

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что в перспективе возможен обмен заблокированных в России акций на замороженные ценные бумаги РФ на Западе. Но она уточнила, что для этого нужна заинтересованность второй стороны, перспективы «тотального обмена» пока нет.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок — это выход из блокировки»,— сказала она на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» (цитата по ТАСС).
По словам главы ЦБ, есть несколько вариантов решения проблемы с заблокированными активами РФ. «Но в любом случае это требует согласия той стороны и проявления как минимум интереса со стороны иностранных участников на российском рынке, у которых бумаги были заблокированы, для того, чтобы это состоялось»,— добавила госпожа Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Из-за санкций оказалось заморожено около $300 млрд российских резервов. Однако пока, по данным аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них. В Евросоюзе обсуждают конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине. Еврокомиссия на прошлой неделе заявила, что для этого есть юридические возможности. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины.
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