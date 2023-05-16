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Коммерсантъ FM
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Экс-глава SVB связал банкротство своего банка с негативными настроениями в соцсетях

Бывший генеральный директор обанкротившегося 10 марта Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер считает, что краху организации способствовали самые быстрые темпы роста ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) за последние десятилетия, а также негативные настроения в соцсетях. Об этом он заявил в письменных показаниях, подготовленных для слушаний в Сенате США, передает Bloomberg.

«ФРС сообщала, что процентные ставки останутся низкими, а инфляция, которая начала раздуваться, будет лишь временной. Действительно, с начала 2020-го до конца 2021 года банки коллективно приобрели почти $2,3 трлн инвестиционных ценных бумаг в условиях низкой доходности, созданной ФРС»,— написал господин Беккер в письме к Сенату.

Экс-глава финансовой организации считает, что банкротству также способствовало распространившееся в СМИ сравнение SVB с криптовалютным банком Silvergate Capital Corp., который потерпел крах 8 марта, за два дня до Silicon Valley Bank. Сравнение привело к быстрому распространению слухов и заблуждений в интернете, что привело к «беспрецедентному банковскому бегству», считает господин Беккер.

«На следующий день бегство набрало обороты. К концу дня 9 марта за десять часов из SVB было выведено $42 млрд депозитов, или примерно $1 млн каждую секунду»,— уточнил экс-глава Silicon Valley Bank.

Господин Беккер также признал недостатки в работе SVB, на которые указали аудиторы и регулирующие органы. При этом он заявил, что компания пыталась повысить эффективность управления рисками путем, в частности, расширения группы управления казначейством организации. В 2022 году SVB также стремился улучшить свою ликвидность, отметил он.

«Я никогда не предполагал, что эти беспрецедентные события могут произойти с SVB, и твердо убежден, что я и команда руководителей приняли наилучшие решения, которые мы могли принять, опираясь на факты, прогнозы и советы внешних экспертов, доступные нам в то время»,— заключил он.

В начале марта американские SVB и Signature Bank, специализировавшиеся на кредитовании стартапов, обанкротились один за другим. SVB был 17-м по величине банком США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у ФРС рекордные $165 млрд из-за обеспокоенности ситуацией на банковском рынке. 27 марта стало известно, что банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты Silicon Valley Bridge Bank, санатора SVB, на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

В конце апреля ФРС представила доклад по итогам проверки обстоятельств банкротства SVB. В 144-страничном документе ФРС указывает, что банк стал жертвой классического случая плохого управления со стороны своего руководства и совета директоров, а также слабого контроля со стороны самой ФРС.

О банковском кризисе — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».

Эрдни Кагалтынов

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