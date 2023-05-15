Глав американских компаний выстроили по реальной зарплате

The Wall Street Journal представила ежегодный рейтинг вознаграждений гендиректоров компаний из S&P. Из-за изменения методики подсчета — с учетом сокращения реальных вознаграждений из-за падения акций — топ-5 сильно изменился: туда вошла фармкомпания Regeneron, но не вошла Apple. Даже по обычному методу подсчета вознаграждения гендиректоров в 2022 году чуть снизились — впервые более чем за десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2022 году среднее вознаграждение генеральных директоров компаний, входящих в индекс крупнейших публичных компаний США S&P, снизилось на 1,4%, до $14,5 млн. Такие данные опубликовала The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты аналитической компании MyLogIQ. При этом вознаграждения снизились только в сравнении с рекордным 2021 годом — среднее вознаграждение оказалось выше $13,4 млн, полученных в 2020 году. Для сравнения: среднее вознаграждение гендиректора в 2010 году составляло $7,7 млн.

Однако более важным изменением, чем довольно незначительное снижение, стал новый способ подсчета, связанный с новыми требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обычный вариант предполагает учет вознаграждения, назначенного топ-менеджеру, новый же — того, сколько он в действительности получил с учетом изменения стоимости акций компании и других факторов. В прошлом году SEC ужесточила требования к отчетности публичных компаний: теперь они должны публиковать данные о реальных выплатах топ-менеджерам, а также о том, как эти вознаграждения соотносятся с финансовыми результатами компании.

При подсчете новым способом существенно меняется список лидеров, ведь 70–80% всего вознаграждения гендиректорам выплачивается акциями. При этом в прошлом году акции большинства компаний падали — индекс S&P снизился за год на 20%.

В целом при подсчете реально выплаченных вознаграждений оказалось, что они меньше, чем в момент их назначения, примерно у двух третей директоров компаний из S&P-500. Примерно в 140 случаях вознаграждения, напротив, оказались больше, причем в 46 — как минимум вдвое больше.

В обоих случаях рейтинг возглавляет глава Alphabet Сундар Пичаи, однако если при традиционном варианте подсчета его вознаграждение составляет $226 млн, то при подсчете реально выплаченной суммы с учетом снижения стоимости акций компании оно оказалось намного меньше — $115,8 млрд. Гендиректор Tesla Илон Маск в прошлом году не получил никакого вознаграждения. При подсчете новым способом в число лидеров вошли гендиректор фармкомпании Regeneron, акции которой сильно выросли за год, а также энергетических ExxonMobile и Chevron, которые, как и прочие нефтегазовые компании, выиграли от роста цен на энергоносители.

Топ-5 по реальному вознаграждению (новый метод) Место Директор Компания Размер вознаграждения ($ млн) Сфера деятельности 1 Сундар Пичаи Alphabet 115,6 Медиа и разлечения 2 Леонард Шлейфер Regeneron 98,8 Фармацевтика и биотехнологии 3 Питер Заффино American International Group 90,8 Медиа и разлечения 4 Даррен Вудс ExxonMobil 89,8 Энергетика 5 Майкл Вирт Chevron 86,8 Энергетика

Топ-5 по назначенному вознаграждению (старый метод) Место Директор Компания Размер вознаграждения ($ млн) Сфера деятельности 1 Сундар Пичаи Alphabet 226 Медиа и развлечения 2 Майкл Рапино Live Nation Entertainment 139 Медиа и развлечения 3 Тим Кук Apple 99,4 Технологии и оборудование 4 Питер Заффино American International Group 75,3 Страхование 5 Хок Тан Broadcom 60,6 Полупроводники

Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Equilar, среднее вознаграждение сотни самых высокооплачиваемых генеральных директоров американских компаний в 2022 году выросло на 7,7%, до рекордных $22,3 млн.

Яна Рождественская