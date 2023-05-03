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Коммерсантъ FM
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Вознаграждения американских гендиректоров выросли в 2022 году на 7,7%

В прошлом году среднее вознаграждение сотни самых высокооплачиваемых генеральных директоров американских компаний выросло на 7,7%, до рекордных $22,3 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Equilar. Авторы исследования проанализировали вознаграждения 100 генеральных директоров с самыми большими вознаграждениями — это должны быть главы публичных компаний с выручкой от $1 млрд, представивших данные об этом до 31 марта.

Equilar публикует такие данные ежегодно — в 2021 году вознаграждения таких топ-менеджеров выросли на 31%. По подсчетам Equilar, разрыв в зарплатах между топ-менеджерам и рядовыми сотрудниками растет: в прошлом году вознаграждения гендиректоров в проанализированных ею компаниях превысили средние вознаграждения сотрудников в 288 раз — против 254 раз в 2021-м. По данным Федерального бюро статистики Министерства труда, средние зарплаты работников частных компаний в прошлом году выросли только на 3,6%, до $1132. Рост вознаграждений гендиректоров обгоняет и индекс потребительской инфляции — он в прошлом году увеличился на 6,5%. При этом совокупная доходность компаний, которые возглавляют эти директора, в прошлом году снизилась на 11% в условиях макроэкономических сложностей и роста ключевой ставки.

По мнению директора по исследованиям в Equilar Кортни Ю, рост вознаграждений гендиректоров связан с тем, что в условиях макроэкономической нестабильности компании хотят, чтобы «стабильность руководства помогла им пройти трудные времена», и для того, чтобы удержать топ-менеджеров, повышают им выплаты.

Яна Рождественская

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