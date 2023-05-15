Сунак рассказал о работе над созданием коалиции по поставкам истребителей ВСУ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что работает над созданием коалиции по поставкам истребителей на Украину. Накануне, 14 мая, украинский президент Владимир Зеленский обсуждал создание коалиции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Сегодня господин Зеленский обсуждал эту тему с британским премьером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Риши Сунак

Фото: Reuters Владимир Зеленский и Риши Сунак

Фото: Reuters

Господин Сунак заверил украинского лидера и представителей прессы, что подготовка украинских пилотов на западных истребителях стартует «относительно скоро». В то же время премьер Великобритании оговорился, что вопрос поставок самолетов Киеву не будет простым.

«Я разговариваю с лидерами других стран, на этой неделе я сделаю это в рамках собственных международных мероприятий. Мы очень хотим создать коалицию стран, чтобы предоставить Владимиру (Зеленскому.—"Ъ") и его людям авиационную поддержку, в которой они нуждаются»,— сказал господин Сунак (цитата — The Telegraph).

В заявлении британского правительства указано, что королевство предоставит возможности для обучения украинских летчиков управлению истребителями западного образца. Обучение «пойдет рука об руку с усилиями Великобритании», касающимися предоставления другими странами американских самолетов F-16. Последние правительство Великобритании называет «предпочитаемыми истребителями Украины».

При этом отправлять собственные самолеты ВСУ Лондон не намерен. «Украина приняла решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что королевские ВВС их не используют»,— заявил журналистам пресс-секретарь Риши Сунака (цитата — CNN).

Соединенные Штаты ранее не раз опровергали возможность поставок Киеву F-16. В Белом доме указывали, что Украине «не нужно» оружие такого типа. 30 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев добился прогресса в переговорах по поставкам этих самолетов.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба