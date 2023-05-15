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Коммерсантъ FM
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Вузам рекомендовано не допускать на занятия с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже

Минобрнауки и Роспотребнадзор разослали вузам рекомендации по профилактике кори. Учебным заведениям рекомендовано не пускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. Также вузам поручено собрать данные об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании.

«Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших»,— сообщили в Минобрнауки (цитата по ТАСС). При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям советуют воздержаться от посещения образовательной организации.

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К середине апреля случаи заражения корью были выявлены в 44 регионах. Роспотребнадзор утверждал, что локальные очаги заболевания удается купировать и нет необходимости в системных ограничениях. В том же месяце из-за слаучае заболевания на удаленку переводили студентов Российского государственного университета нефти, газа им. И. М. Губкина и один из корпусов Российского технологического университета. В мае в МГУ на дистанционное обучение перевели факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования, на прошлой неделе — Шуваловский корпус МГУ. В нескольких частных клиниках Москвы жаловались на нехватку вакцин от кори.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

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