Суд в Пакистане отпустил под залог жену экс-премьера Имрана Хана

Суд в пакистанском городе Лахор освободил под залог жену бывшего премьер-министра Имрана Хана Бушру Биби до 23 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов. Сумму залога они не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имран Хан и Бушра Биби

Фото: Arif Ali / AFP Имран Хан и Бушра Биби

Фото: Arif Ali / AFP

Супруги вместе проходят по делу о коррупции. Их обвиняют в использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из госбюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир. 9 мая господин Хан был задержан. 11 мая суд признал незаконным его арест. 12 мая его на две недели освободили из-под стражи.

Подробнее — в материале «Пакистан тяжело имранен».

Лаура Кеффер