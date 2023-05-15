Суд в Пакистане отпустил под залог жену экс-премьера Имрана Хана

Суд в пакистанском городе Лахор освободил под залог жену бывшего премьер-министра Имрана Хана Бушру Биби до 23 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов. Сумму залога они не назвали.
Имран Хан и Бушра Биби
Фото: Arif Ali / AFP
Супруги вместе проходят по делу о коррупции. Их обвиняют в использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из госбюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир. 9 мая господин Хан был задержан. 11 мая суд признал незаконным его арест. 12 мая его на две недели освободили из-под стражи.
Подробнее — в материале «Пакистан тяжело имранен».