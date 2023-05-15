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Коммерсантъ FM
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Великобритания передаст Украине новые дроны дальностью 200 км

Великобритания направит Украине новые беспилотные летательные аппараты дальностью 200 км и ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании. Дроны будут доставлены на Украину в течение нескольких месяцев.

«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку сотни британских ракет для ПВО и дополнительные беспилотные летательные системы, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего действия с дальностью более 200 км»,— сказано в заявлении.

Сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Там он проведет переговоры с британским премьером Риши Сунаком.

Что происходит на 446-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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