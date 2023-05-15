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Коммерсантъ FM
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Великобритания этим летом запустит программу обучения украинских пилотов

Правительство Великобритании начнет базовую подготовку украинских пилотов. По ожиданиям британского правительства, пилоты смогут применять навыки на новых для них типах истребителей. Об этом сообщила пресс-служба британских властей.

Как сказано в заявлении, правительство Великобритании собирается адаптировать программу обучения британских пилотов для украинцев. «Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению Украине самолетов F-16»,— сказано в документе.

Украина запрашивала поставки американских истребителей F-16 в начале этого года, но США выступили против. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт. 13 мая спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в разговоре с порталом Kyiv Post сообщил, что украинское командование отобрало несколько десятков пилотов для обучения работе с F-16 в Великобритании. 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работает над созданием коалиции по поставкам истребителей ВСУ.

Что происходит на 446-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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