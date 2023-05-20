Правосудие по-гаагски

10,8 тыс. дней работы, опросы 4650 свидетелей, 2,5 млн страниц расшифровок выступлений, 161 обвиняемый и 90 человек, получивших обвинительные приговоры,— таков итог работы Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который был создан решением Совбеза ООН 25 мая 1993 года. Среди целей беспрецедентной по своим масштабам инициативы было не только наказание непосредственных виновных в убийствах и насилии, но также достижение исторической справедливости и в конечном счете примирение народов Балкан. И если насчет первого пункта есть разные точки зрения, то с остальными все очевидно: чуда не произошло. Например, власти РФ убеждены: МТБЮ стал символом стремления Запада диктовать всем свою волю и «постыдной главой в истории международного уголовного правосудия». В истории, которая также привела к созданию еще одного органа, вызывающего яростные споры,— Международного уголовного суда (МУС). «Ъ» решил вспомнить, как возникла идея трибунала по бывшей Югославии и к чему это все привело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осада Сараево стала одним из самых трагических эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (на фото: миротворцы ООН изучают последствия очередного обстрела)

Фото: David Brauchli / AP Осада Сараево стала одним из самых трагических эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (на фото: миротворцы ООН изучают последствия очередного обстрела)

Фото: David Brauchli / AP

1. Зачем понадобился трибунал?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смерть авторитарного лидера Иосипа Броза Тито запустила на Балканах необратимые процессы, которые привели к трагическим последствиям

Фото: AP Смерть авторитарного лидера Иосипа Броза Тито запустила на Балканах необратимые процессы, которые привели к трагическим последствиям

Фото: AP

Распад Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) был одним из самых болезненных геополитических событий второй половины XX века. Такой сценарий стал неизбежен после смерти в 1980 году харизматического авторитарного правителя Иосипа Броза Тито, жесткой рукой правившего страной с 1945 года. Выстраивавшаяся десятилетиями конструкция, позволявшая сдерживать националистические настроения в регионах, в 1980-е годы под воздействием внутренних и внешних факторов начала сыпаться как карточный домик.

В 1990 году во всех шести республиках СФРЮ прошли местные выборы, победу на которых одержали националисты. Острая фаза конфликта началась в 1991 году: Словения и Хорватия провозгласили независимость, что стало причиной двух войн. В первом случае вооруженный конфликт между словенцами и Югославской народной армией продолжался всего десять дней. А вот хорватская война затянулась на несколько месяцев. В итоге Хорватия отстояла свою независимость, но цена оказалась огромной: погибло более 20 тыс. человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В 1992 году по тому же пути пошла Босния и Герцеговина. Спусковым крючком стал референдум о независимости, который не признали боснийские сербы (почти треть от общего населения). Они провозгласили создание суверенной Республики Сербской, что и привело к вооруженным столкновениям. Изначально в войне было три противоборствующие силы: православные сербы из Республики Сербской (на сторону которых встала югославская армия), армия Республики Босния и Герцеговина (в нее в основном входили боснийцы-мусульмане) и Хорватский совет обороны (хорваты-католики, проживавшие в Боснии). Позднее хорваты и босняки объединились против сербов.

Эта война стала самой кровавой в Европе со времен Второй мировой. И, пожалуй, самой жестокой — причем со всех сторон. Упомянуть стоит хотя бы бойню в Сребренице, где в июле 1995 года сербы убили около 8 тыс. боснийских мусульман. Или осаду Сараево, которая продолжалась почти четыре года и, по официальным данным, унесла жизни 11,5 тыс. жителей города. Или массовые обстрелы гражданских объектов (например, сараевского рынка Маркале). Итог продолжавшейся до декабря 1995 года войны — около 100 тыс. погибших и более 2,2 млн беженцев.

Фотогалерея Резня в Сребренице Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 11 июля 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория Советом Безопасности ООН была объявлена «зоной безопасности» Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images В городе дислоцировался миротворческий контингент ООН в составе 600 человек, однако они не смогли оказать сопротивления армии Республики Сербской. К вечеру 11 июля 1995 года большинство боснийских мужчин собрались в колонну, чтобы эвакуировать женщин и детей в соседний город Тузла, однако в лесу они попали под шквальный огонь сербской армии. Из 15 тыс. человек до города добрались 10 тыс. Фото: Reuters Убийства в Сребренице совершали солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. В 2011 году он был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года его приговорили к пожизненному заключению Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images Казни боснийских мусульман осуществлялись на площадях города и футбольном стадионе. Мужчин и детей выводили организованной колонной, после чего расстреливали Фото: Reuters Резня в Сребренице является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны Фото: Reuters За пять дней с 11 по 16 июля 1995 года Сребреницу покинули 23 тыс. беженцев. Всех их разместили в лагере в городе Тузла Фото: AP / Michel Euler По факту убийства международным трибуналом было возбуждено 15 уголовных дел. Перед судом предстали все генералы, руководившие операцией, и полевые командиры. Все осужденные получили от 15 до 20 лет тюремного заключения Фото: AP До сих пор точное количество жертв документально не установлено. Международный трибунал по Югославии оценил количество погибших в 8 тыс. человек. Всех убитых хоронили в братских могилах Фото: Reuters / Kevin Coombs Резня в Сребренице послужила основанием для начала бомбардировок авиацией НАТО сербских целей и начала наземной операции Фото: AP / Amel Emric В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Сербии, однако они предложили альтернативную версию, по которой жертвами стали около 100 человек Фото: Reuters В 2007 году поисковый отряд обнаружил братскую могилу с останками 616 боснийских мусульман. Все они до того момента считались без вести пропавшими Фото: Reuters / Damir Sagolj В 2015 году Совет Безопасности ООН внес на рассмотрение резолюцию о признании убийства боснийских мусульман геноцидом. Из пяти постоянных членов три (Франция, Великобритания, США) документ поддержали, Китай воздержался, а Россия заблокировала принятие резолюции Фото: Reuters / Danilo Krstanovic В январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице Фото: Reuters / Damir Sagolj Следующая фотография 1 / 13 11 июля 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория Советом Безопасности ООН была объявлена «зоной безопасности» Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images В городе дислоцировался миротворческий контингент ООН в составе 600 человек, однако они не смогли оказать сопротивления армии Республики Сербской. К вечеру 11 июля 1995 года большинство боснийских мужчин собрались в колонну, чтобы эвакуировать женщин и детей в соседний город Тузла, однако в лесу они попали под шквальный огонь сербской армии. Из 15 тыс. человек до города добрались 10 тыс. Фото: Reuters Убийства в Сребренице совершали солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. В 2011 году он был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года его приговорили к пожизненному заключению Фото: Art ZAMUR/Gamma-Rapho via Getty Images Казни боснийских мусульман осуществлялись на площадях города и футбольном стадионе. Мужчин и детей выводили организованной колонной, после чего расстреливали Фото: Reuters Резня в Сребренице является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны Фото: Reuters За пять дней с 11 по 16 июля 1995 года Сребреницу покинули 23 тыс. беженцев. Всех их разместили в лагере в городе Тузла Фото: AP / Michel Euler По факту убийства международным трибуналом было возбуждено 15 уголовных дел. Перед судом предстали все генералы, руководившие операцией, и полевые командиры. Все осужденные получили от 15 до 20 лет тюремного заключения Фото: AP До сих пор точное количество жертв документально не установлено. Международный трибунал по Югославии оценил количество погибших в 8 тыс. человек. Всех убитых хоронили в братских могилах Фото: Reuters / Kevin Coombs Резня в Сребренице послужила основанием для начала бомбардировок авиацией НАТО сербских целей и начала наземной операции Фото: AP / Amel Emric В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Сербии, однако они предложили альтернативную версию, по которой жертвами стали около 100 человек Фото: Reuters В 2007 году поисковый отряд обнаружил братскую могилу с останками 616 боснийских мусульман. Все они до того момента считались без вести пропавшими Фото: Reuters / Damir Sagolj В 2015 году Совет Безопасности ООН внес на рассмотрение резолюцию о признании убийства боснийских мусульман геноцидом. Из пяти постоянных членов три (Франция, Великобритания, США) документ поддержали, Китай воздержался, а Россия заблокировала принятие резолюции Фото: Reuters / Danilo Krstanovic В январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице Фото: Reuters / Damir Sagolj Смотреть

Этим трагические события на Балканах не ограничились. Затем были войны в Косово (1998–1999) и бывшей Югославской Республике Македония (2001). В целом, по некоторым оценкам, в конфликтах на территории бывшей Югославии погибли более 140 тыс. человек, а почти 4 млн стали беженцами.

Так или иначе, уже в самом начале 1990-х годов было понятно, что международное сообщество не может оставаться в стороне от столь трагических событий. Осталось решить, что и как делать.

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2. Как сформулировали идею и перешли к ее воплощению?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нюрнбергский трибунал критиковали за то, что правила игры определялись по ходу процесса – они были прописаны лишь после войны в документах, разработанных победителями

Фото: Mondadori / Getty Images Нюрнбергский трибунал критиковали за то, что правила игры определялись по ходу процесса – они были прописаны лишь после войны в документах, разработанных победителями

Фото: Mondadori / Getty Images

Возможный вариант был найден в истории первой половины XX века. Взоры обратились на Нюрнбергский трибунал, осудивший в 1945–1946 годах 19 нацистских лидеров, и на токийские процессы, по итогам которых в 1946–1948 годах были осуждены 25 японских военных преступников. Именно в рамках тех двух трибуналов были сформулированы принципы неотвратимости наказания за развязывание войны и преступления против человечности.

Еще в мае 1991 года журналист Мирко Кларин написал статью под названием «Нюрнберг сейчас». По его мнению, создание третьего в истории международного трибунала — «пусть даже маленького и скромного» — позволило бы предотвратить много бед. Такую миссию, по мнению журналиста, надо было поручить «всемирно известным специалистам в области международного права о военных действиях».

Вскоре о чем-то подобном активно заговорили и дипломаты. Для начала в октябре 1992 года Совбез ООН учредил комиссию экспертов для расследования нарушений на территории бывшей Югославии норм международного гуманитарного права. Такой шаг напоминал создание в СССР в 1942 году Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Результаты работы комиссии в дальнейшем активно использовались в рамках нюрнбергского процесса.

«Югославская» комиссия за время своей работы (то есть до апреля 1994 года, когда был представлен итоговый доклад) подготовила более 65 тыс. страниц документации, а также печатные и видеоматериалы, содержащие доказательства нарушения участниками балканского конфликта всевозможных международных норм.

Фотогалерея Суд победителей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 20 ноября 1945 года в 10 часов утра начался Нюрнбергский процесс, продлившийся до 1 октября 1946 года,— главный судебный процесс против руководителей гитлеровской Германии. Членами военного трибунала стали представители СССР, США, Великобритании и Франции. Судебное заседание длилось более 10 месяцев и считается самым выдающимся в истории Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Идея Нюрнбергского процесса появилась и была документально закреплена 1 ноября 1943 года, когда был подписан секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Руководители СССР, США и Великобритании обсудили вопрос о суде над нацистскими преступниками во время Ялтинской конференции. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (на фото слева) заявил, что «лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». Руководитель СССР Иосиф Сталин, согласившись с ним, заметил, что «перед расстрелом главные преступники должны быть судимы» Фото: Wikimedia Развязывание фашистской Германией агрессивной войны, применяемый как государственная идеология геноцид, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным и их убийства потребовали соответствующей юридической квалификации и определили беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Тот факт, что процесс закончится признанием вины обвиняемых, не вызывал сомнений: с этим было согласно не только мировое сообщество, но и большинство населения Германии еще до судебного рассмотрения действий обвиняемой стороны. Вопрос состоял в конкретизации и квалификации степени вины подсудимых. Вследствие этого процесс был назван процессом о главных военных преступниках, а суду придали статус военного трибунала Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех держав — СССР, Великобритании, США и Франции — в соответствии с Лондонским соглашением. Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. Московская делегация также представила состоящий из девяти пунктов перечень нежелательных вопросов

На фото: выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова (в центре) на Нюрнбергском процессе Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В качестве главного обвинителя СССР выступал Роман Руденко (на фото слева). На процессе он заявил: «Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских "идей", главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков»

На фото: Роман Руденко и обвинитель от США судья Роберт Джексон Фото: Фотоархив журнала «Огонек» На Нюрнбергском процессе одним из доказательств преступлений против человечности фашистской Германии было мыло из человеческого жира, с производством которого, по материалам Международного военного трибунала, экспериментировали некоторые ученые в Третьем рейхе. В 2006 году в Варшавском сельскохозяйственном институте был проведен официальный анализ мыла, которым нацисты пользовались для уборки лабораторий во время войны. В его составе обнаружены человеческие жиры. В анализе использовалось то самое мыло, которое фигурировало на Нюрнбергском процессе Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 человек. Приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Исполнителями решения трибунала стали американские солдаты — профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Герман Геринг — рейхсминистр Имперского министерства авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха — приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, однако накануне казни он сумел покончить жизнь самоубийством, приняв яд Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Доподлинно неизвестно, кто передал Герману Герингу яд в тюрьме, однако наиболее распространенная версия такова: яд был передан Герингу через офицера американской охраны за солидную взятку женой нацистского преступника Эммой (на фото), которая приезжала к мужу за несколько дней до назначенной даты исполнения приговора Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Министр иностранных дел фашистской Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп (на фото) был также казнен через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала. Последними словами Риббентропа на эшафоте были: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Начальник Главного управления имперской безопасности СС, генерал войск СС Эрнст Кальтенбруннер (на фото) за многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных был приговорен Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. Перед тем, как ему набросили на голову капюшон, Кальтенбруннер произнес: «Будь счастлива, Германия!» (Deutschland, Glück auf! — буквально «счастливо выбраться», пожелание горняку, спускающемуся в шахту) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Во время Нюрнбергского процесса в немецкой печати высказывались сомнения в моральном праве ряда обвинителей и судей обвинять и судить нацистов, так как эти обвинители и судьи сами были причастны к политическим репрессиям. А наиболее спорным, по мнению немецких юристов, был пункт «Преступления против человечности», поскольку он в рамках известного суду законодательства в равной степени мог бы быть применен как к обвиняемым (бомбардировки Ковентри, Роттердама и пр.), так и к обвинителям (бомбардировка Дрездена, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и т.д.) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Нюрнбергский процесс иногда называют «судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но не в Международном трибунале, а в американском суде Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 15 20 ноября 1945 года в 10 часов утра начался Нюрнбергский процесс, продлившийся до 1 октября 1946 года,— главный судебный процесс против руководителей гитлеровской Германии. Членами военного трибунала стали представители СССР, США, Великобритании и Франции. Судебное заседание длилось более 10 месяцев и считается самым выдающимся в истории Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Идея Нюрнбергского процесса появилась и была документально закреплена 1 ноября 1943 года, когда был подписан секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Руководители СССР, США и Великобритании обсудили вопрос о суде над нацистскими преступниками во время Ялтинской конференции. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (на фото слева) заявил, что «лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». Руководитель СССР Иосиф Сталин, согласившись с ним, заметил, что «перед расстрелом главные преступники должны быть судимы» Фото: Wikimedia Развязывание фашистской Германией агрессивной войны, применяемый как государственная идеология геноцид, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным и их убийства потребовали соответствующей юридической квалификации и определили беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Тот факт, что процесс закончится признанием вины обвиняемых, не вызывал сомнений: с этим было согласно не только мировое сообщество, но и большинство населения Германии еще до судебного рассмотрения действий обвиняемой стороны. Вопрос состоял в конкретизации и квалификации степени вины подсудимых. Вследствие этого процесс был назван процессом о главных военных преступниках, а суду придали статус военного трибунала Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех держав — СССР, Великобритании, США и Франции — в соответствии с Лондонским соглашением. Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. Московская делегация также представила состоящий из девяти пунктов перечень нежелательных вопросов

На фото: выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова (в центре) на Нюрнбергском процессе Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В качестве главного обвинителя СССР выступал Роман Руденко (на фото слева). На процессе он заявил: «Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских "идей", главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков»

На фото: Роман Руденко и обвинитель от США судья Роберт Джексон Фото: Фотоархив журнала «Огонек» На Нюрнбергском процессе одним из доказательств преступлений против человечности фашистской Германии было мыло из человеческого жира, с производством которого, по материалам Международного военного трибунала, экспериментировали некоторые ученые в Третьем рейхе. В 2006 году в Варшавском сельскохозяйственном институте был проведен официальный анализ мыла, которым нацисты пользовались для уборки лабораторий во время войны. В его составе обнаружены человеческие жиры. В анализе использовалось то самое мыло, которое фигурировало на Нюрнбергском процессе Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 человек. Приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Исполнителями решения трибунала стали американские солдаты — профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Герман Геринг — рейхсминистр Имперского министерства авиации, рейхсмаршал Великогерманского рейха — приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение, однако накануне казни он сумел покончить жизнь самоубийством, приняв яд Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Доподлинно неизвестно, кто передал Герману Герингу яд в тюрьме, однако наиболее распространенная версия такова: яд был передан Герингу через офицера американской охраны за солидную взятку женой нацистского преступника Эммой (на фото), которая приезжала к мужу за несколько дней до назначенной даты исполнения приговора Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Министр иностранных дел фашистской Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп (на фото) был также казнен через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала. Последними словами Риббентропа на эшафоте были: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Начальник Главного управления имперской безопасности СС, генерал войск СС Эрнст Кальтенбруннер (на фото) за многочисленные преступления против мирного населения и военнопленных был приговорен Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. Перед тем, как ему набросили на голову капюшон, Кальтенбруннер произнес: «Будь счастлива, Германия!» (Deutschland, Glück auf! — буквально «счастливо выбраться», пожелание горняку, спускающемуся в шахту) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Во время Нюрнбергского процесса в немецкой печати высказывались сомнения в моральном праве ряда обвинителей и судей обвинять и судить нацистов, так как эти обвинители и судьи сами были причастны к политическим репрессиям. А наиболее спорным, по мнению немецких юристов, был пункт «Преступления против человечности», поскольку он в рамках известного суду законодательства в равной степени мог бы быть применен как к обвиняемым (бомбардировки Ковентри, Роттердама и пр.), так и к обвинителям (бомбардировка Дрездена, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и т.д.) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Нюрнбергский процесс иногда называют «судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но не в Международном трибунале, а в американском суде Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Смотреть

В феврале 1993 года на заседании Совбеза ООН все без исключения члены этого органа выступили за наказание виновных. Правда, практически сразу проявилась разница в отношении к сторонам конфликта. Так, Мадлен Олбрайт (тогда постпред США при ООН) говорила о «сербской практике этнических чисток» посредством «массовых убийств, систематических избиений мусульман и других лиц, а также совершения насилия над ними». Такую же позицию занял представитель Великобритании. Между тем постпред РФ Юлий Воронцов в своих выступлениях делал особый упор на том, что заслуженное наказание должны понести все виновные — «к какому бы лагерю они ни принадлежали». Тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев отмечал, что в основе урегулирования югославского кризиса должен лежать принцип равной ответственности сторон в конфликте при отказе от «презумпции виновности» исключительно сербов — «как это принято считать на Западе и в США».

25 мая 1993 года Совбез принял резолюцию №827, в соответствии с которой и был учрежден Международный трибунал по бывшей Югославии — уникальный орган, которому поручили выполнять судебные, полицейские, прокурорские и даже, по сути, законодательные функции (судьи трибунала принимали и изменяли «Правила процедуры и доказывания», а также другие инструкции и документы). Штаб-квартиру было решено открыть в нидерландской Гааге.

При этом были учтены многие уроки Нюрнберга. Например, первый международный трибунал критиковали за то, что предъявленные нацистам обвинения до 1945 года не значились в международных актах,— они были прописаны после войны в документах, разработанных победителями. Перед созданием МТБЮ Совбез ООН принял ряд резолюций, в которых напоминал участникам балканского конфликта об ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права (в частности, Женевских конвенций 1949 года). Там же перечислялись и конкретные преступления, которые, как обещали члены Совбеза, без наказания не останутся.

«Суд в Гааге собрался во многом благодаря репортажам CNN, продемонстрировавшим миру, что уроки Нюрнберга основательно подзабыты. Кадры, запечатлевшие узников концлагерей, и душераздирающие рассказы переживших этнические чистки способствовали тому, что слово "геноцид" вспомнили вновь»,— писал позднее, в 1996 году, «Ъ».

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3. За что собирались судить?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бомбардировки Югославии НАТО объясняло стремлением остановить массовые военные преступления и этнические чистки (на фото: последствия атаки на город Косовска-Митровица)

Фото: Darko Vojinovic / AP Бомбардировки Югославии НАТО объясняло стремлением остановить массовые военные преступления и этнические чистки (на фото: последствия атаки на город Косовска-Митровица)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Все о главной цели можно понять уже из полного названия созданной в 1993 году структуры — «Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенных на территории бывшей Югославии с 1991 года».

В Уставе МТБЮ было прописано, за что именно предполагается судить. Во-первых, за серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года (то есть четырех международных договоров и трех дополнительных протоколов, устанавливавших стандарты гуманного обращения во время войны). Среди нарушений упоминались:

а) умышленное убийство;

b) пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;

с) умышленное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья или нанесение ущерба здоровью;

d) незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью;

е) принуждение военнопленного или гражданского лица служить в вооруженных силах неприятельской державы;

f) умышленное лишение прав военнопленного или гражданского лица на беспристрастное и нормальное судопроизводство;

g) незаконное депортирование, перемещение или арест гражданского лица;

h) взятие гражданских лиц в качестве заложников.

Во-вторых, за нарушения законов или обычаев войны. В частности, за:

а) применение отравляющих веществ или других видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий;

b) бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень или разорение, не оправданное военной необходимостью;

с) нападение на незащищенные города, деревни, жилища или здания либо их обстрел с применением каких бы то ни было средств;

d) захват, разрушение или умышленное повреждение культовых, благотворительных, учебных, художественных и научных учреждений, исторических памятников и художественных и научных произведений;

e) разграбление общественной или частной собственности.

В-третьих, за геноцид, под которым понимались «следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую»:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) умышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Наконец, в-четвертых, за преступления против человечности:

а) убийства;

b) истребление;

с) порабощение;

d) депортация;

е) заключение в тюрьму;

f) пытки;

g) изнасилования;

h) преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам;

i) другие бесчеловечные акты.

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4. Кто первым попал на скамью подсудимых?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боснийский серб Душко Тадич (справа) первым попал на скамью подсудимых МТБЮ, получил 20 лет тюрьмы, но в итоге досрочно вышел на свободу

Фото: Reuters Боснийский серб Душко Тадич (справа) первым попал на скамью подсудимых МТБЮ, получил 20 лет тюрьмы, но в итоге досрочно вышел на свободу

Фото: Reuters

В историю в этом качестве вошел боснийский серб Душко Тадич, которого обвинили в причастности к кампании этнических чисток в муниципальном округе Приедор (северная Босния) в апреле 1992 года.

«Процесс выявил главный недостаток работы трибунала — отсутствие собственных полицейских сил и действенного механизма выдачи военных преступников. Тадич оказался на скамье подсудимых случайно,— писал “Ъ” в июле 1996 года.— Арестованный в ФРГ за мелкое правонарушение в феврале 1994 года, он был выдан трибуналу, с радостью обнаружившему, что спустя год после его основания один из подозреваемых оказался в пределах досягаемости. Если процессы над прочими обвиняемыми будут идти такими же темпами, как и суд над Тадичем, можно предположить, что первые осужденные появятся нескоро».

Прогноз не оправдался. Уже в мае 1997 года Тадича признали виновным по девяти пунктам и частично виновным — по еще двум. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Впрочем, в 2008 году серб, который к тому моменту отбыл две трети срока (с учетом времени, проведенного в предварительном заключении), досрочно вышел на свободу.

При этом первый приговор трибунала был вынесен не Тадичу. 29 ноября 1996 года боснийского хорвата Дражена Эдемовича приговорили к десяти годам тюрьмы за преступления против человечности, а также нарушения законов и обычаев войны (в 2000 году он был досрочно освобожден).

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5. Кто был самым высокопоставленным подсудимым?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая на слушаниях, Слободан Милошевич обвинял во всех грехах Запад

Фото: Paul Vreeker / Reuters Выступая на слушаниях, Слободан Милошевич обвинял во всех грехах Запад

Фото: Paul Vreeker / Reuters

Им однозначно стал Слободан Милошевич — главный вдохновитель проекта «Великая Сербия». В нее должны были войти Союзная Республика Югославия (СРЮ), состоявшая из Сербии и Черногории, а также населенные преимущественно сербами части Боснии (Республика Сербская) и Хорватии (Сербская Краина).

Будучи руководителем сербских коммунистов, в 1989-м Слободан Милошевич стал президентом Сербии (первоначально — Социалистической Республики Сербия в рамках СФРЮ), а в 1997-м возглавил СРЮ (ту самую, которая включала в себя уже не шесть республик, а лишь Сербию и Черногорию).

В следующем 1998 году началась война в Косово, вызванная желанием косовских албанцев обрести независимость от Белграда (и, соответственно, нежеланием руководства СРЮ эту независимость давать). А в 1999-м НАТО начало бомбить страну, чтобы, как заявлялось альянсом, остановить массовые военные преступления и этнические чистки, которые проводила югославская армия.

К маю 1999 года стало понятно, что одного военного давления недостаточно. МТБЮ обвинил президента Милошевича в том, что геноцид албанцев в Косово происходил по его приказу. Следователи трибунала давно занимались сбором доказательств личной ответственности Милошевича за военные преступления (в частности, во время войн в Боснии и Хорватии), но до тех пор он воспринимался Западом в качестве гаранта мирных соглашений. Однако МТБЮ в итоге отвел ему совсем иную роль.

Фотогалерея Операция «Союзная сила» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 24 марта 1999 года НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Союзной Республики Югославия Фото: AP / Dimitri Messinis В это время в стране продолжался межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. Конфликт стал основным поводом для начала бомбардировки, которая, по словам представителей НАТО, была необходимым и единственно возможным ответом на «этнические чистки, проводимые югославскими властями». Бомбардировка проводилась без соответствующей санкции Совбеза ООН Фото: AP / Enric Marti Силы НАТО и Югославии неравны: 400 самолетам альянса противостояли 238 самолета республики. Основу ВВС Югославии составляли собранные в 1960-х годах советские МиГ-21. Систему ПВО также составляли ЗРК советского производства 50–60-х годов. Тем не менее югославский полковник Золтан Дани стал первым, кто 27 марта 1999 года сбил считавшийся тогда неуязвимым F-117 (на фото) Фото: Reuters 23 сентября 1998 года Совбез ООН одобрил резолюцию, предполагавшую прекращение военных действий в Косово и старт переговоров между конфликтующими сторонами. Переговоры, проходившие в феврале-марте 1999 года во Франции были остановлены 19 марта — президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании кризиса Фото: Reuters Всего в операции НАТО принимали участие 13 стран, предоставивших авиацию, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Турция. При этом США провели около 75% всех операций сил альянса, в том числе и операцию под названием «Благородная наковальня» или «Милосердный ангел», которая получила наибольшую известность

На фото: британский бомбардировщик «Харриер» Фото: Reuters Первым — сразу же после ударов НАТО по Югославии — поддержку Милошевичу выразил Багдад. «Югославский президент Слободан Милошевич следует стратегии Саддама Хусейна по противостоянию Соединенным Штатам»,— написала тогда официальная иракская газета «Аль-Таура» Фото: Reuters Сначала удары наносились в основном по радарным установкам армии СРЮ, расположенным на черногорском побережье Адриатического моря. Затем обстрелу подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево. Всего за первый день операции силами НАТО были поражены 53 объекта. Правительство Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны объявило о введении военного положения Фото: Reuters В апреле 1999 года парламент СРЮ проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Процесс присоединения был приостановлен по решению президента России Бориса Ельцина, опасавшегося реакции Запада

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Югославии Слободан Милошевич Фото: AP / POOL Операция «Союзная сила» длилась 11 недель. За первый месяц было совершено около 350 вылетов. При этом 23 апреля на саммите НАТО в Вашингтоне было решено усилить воздушную кампанию Фото: Reuters По мнению многих политологов и исследователей, операция была необходима США для отвлечения от внутриполитических событий, в частности от причастности президента Клинтона к сексуальному скандалу Фото: Reuters Спустя год после начала бомбардировки Югославии было объявлено, что громкая история о «злодейском убийстве в упор» сербским спецназом 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек, которая использовалась как один из предлогов для начала операции НАТО, не находит подтверждений у специалистов. И тем не менее руководство НАТО тогда заявило, что «раскаяния не испытывает», так как бомбардировки предотвратили гуманитарную катастрофу Фото: AP / Eric Draper В ходе авиаударов зачастую применялись запрещенные вещества с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U 238). Заражение радиоактивными материалами в Косово было подтверждено ООН в марте 2002 года. Всего на Югославию было сброшено 31 тыс. таких снарядов — главным образом на города в Косово: Призрен, Печ, Джаковицу, Сува-Реку и Урошевац Фото: Reuters 9 июня 1999 года представителями армии СРЮ и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Операция «Союзная сила» объявлялась завершенной Фото: AP / Jerome/Delay В результате военной операции потери альянса составили погибшими 2 военнослужащих. На заседании Независимой комиссии по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии было решено, что операция была незаконной, так как проводилась без одобрения от Совбеза ООН. Тем не менее действия войск оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 10 июня Совбезом ООН была принята резолюция №1244. Согласно документу, на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности, из Косово должны были быть выведены военные, полицейские и другие военные силы СРЮ. Резолюция предписывала свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово Фото: Reuters НАТО долгое время отрицало гибель гражданского населения в результате бомбардировок. Тем не менее, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, приведших к гибели от 489 до 528 мирных граждан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 12 июня 1999 года территорию Югославии заняли российские миротворческие силы, опередив силы НАТО. Они первыми заняли аэродром Слатина близ Приштины Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир, 2000 год: «Запад вообще и НАТО в частности опозорились в Косово. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными» Фото: Reuters В результате действий НАТО по прекращению межэтнического конфликта, около 863 тыс. человек (в основном живущие в Косово сербы) добровольно покинули регион. Еще 590 тыс. стали вынужденными переселенцами Фото: AP / Camay Sungu В ходе военной операции, которая длилась 11 недель войска НАТО нанесли в общей сложности 2,3 тыс. авиаудара по 995 объектам, задействовали 1150 боевых самолетов, израсходовали около 420 тыс. боеприпасов, в том числе 20 тыс. тяжелых авиабомб, 1,3 тыс. крылатых ракет, 37 тыс. бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более тысячи человек Фото: AP / Amel Emric Следующая фотография 1 / 20 24 марта 1999 года НАТО начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Союзной Республики Югославия Фото: AP / Dimitri Messinis В это время в стране продолжался межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косово. Конфликт стал основным поводом для начала бомбардировки, которая, по словам представителей НАТО, была необходимым и единственно возможным ответом на «этнические чистки, проводимые югославскими властями». Бомбардировка проводилась без соответствующей санкции Совбеза ООН Фото: AP / Enric Marti Силы НАТО и Югославии неравны: 400 самолетам альянса противостояли 238 самолета республики. Основу ВВС Югославии составляли собранные в 1960-х годах советские МиГ-21. Систему ПВО также составляли ЗРК советского производства 50–60-х годов. Тем не менее югославский полковник Золтан Дани стал первым, кто 27 марта 1999 года сбил считавшийся тогда неуязвимым F-117 (на фото) Фото: Reuters 23 сентября 1998 года Совбез ООН одобрил резолюцию, предполагавшую прекращение военных действий в Косово и старт переговоров между конфликтующими сторонами. Переговоры, проходившие в феврале-марте 1999 года во Франции были остановлены 19 марта — президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании кризиса Фото: Reuters Всего в операции НАТО принимали участие 13 стран, предоставивших авиацию, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Турция. При этом США провели около 75% всех операций сил альянса, в том числе и операцию под названием «Благородная наковальня» или «Милосердный ангел», которая получила наибольшую известность

На фото: британский бомбардировщик «Харриер» Фото: Reuters Первым — сразу же после ударов НАТО по Югославии — поддержку Милошевичу выразил Багдад. «Югославский президент Слободан Милошевич следует стратегии Саддама Хусейна по противостоянию Соединенным Штатам»,— написала тогда официальная иракская газета «Аль-Таура» Фото: Reuters Сначала удары наносились в основном по радарным установкам армии СРЮ, расположенным на черногорском побережье Адриатического моря. Затем обстрелу подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда и крупные промышленные объекты в городе Панчево. Всего за первый день операции силами НАТО были поражены 53 объекта. Правительство Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны объявило о введении военного положения Фото: Reuters В апреле 1999 года парламент СРЮ проголосовал за присоединение к Союзу России и Белоруссии. Процесс присоединения был приостановлен по решению президента России Бориса Ельцина, опасавшегося реакции Запада

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Югославии Слободан Милошевич Фото: AP / POOL Операция «Союзная сила» длилась 11 недель. За первый месяц было совершено около 350 вылетов. При этом 23 апреля на саммите НАТО в Вашингтоне было решено усилить воздушную кампанию Фото: Reuters По мнению многих политологов и исследователей, операция была необходима США для отвлечения от внутриполитических событий, в частности от причастности президента Клинтона к сексуальному скандалу Фото: Reuters Спустя год после начала бомбардировки Югославии было объявлено, что громкая история о «злодейском убийстве в упор» сербским спецназом 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек, которая использовалась как один из предлогов для начала операции НАТО, не находит подтверждений у специалистов. И тем не менее руководство НАТО тогда заявило, что «раскаяния не испытывает», так как бомбардировки предотвратили гуманитарную катастрофу Фото: AP / Eric Draper В ходе авиаударов зачастую применялись запрещенные вещества с радиоактивными примесями, главным образом обедненным ураном (U 238). Заражение радиоактивными материалами в Косово было подтверждено ООН в марте 2002 года. Всего на Югославию было сброшено 31 тыс. таких снарядов — главным образом на города в Косово: Призрен, Печ, Джаковицу, Сува-Реку и Урошевац Фото: Reuters 9 июня 1999 года представителями армии СРЮ и НАТО был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Операция «Союзная сила» объявлялась завершенной Фото: AP / Jerome/Delay В результате военной операции потери альянса составили погибшими 2 военнослужащих. На заседании Независимой комиссии по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии было решено, что операция была незаконной, так как проводилась без одобрения от Совбеза ООН. Тем не менее действия войск оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 10 июня Совбезом ООН была принята резолюция №1244. Согласно документу, на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности, из Косово должны были быть выведены военные, полицейские и другие военные силы СРЮ. Резолюция предписывала свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово Фото: Reuters НАТО долгое время отрицало гибель гражданского населения в результате бомбардировок. Тем не менее, международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, приведших к гибели от 489 до 528 мирных граждан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 12 июня 1999 года территорию Югославии заняли российские миротворческие силы, опередив силы НАТО. Они первыми заняли аэродром Слатина близ Приштины Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир, 2000 год: «Запад вообще и НАТО в частности опозорились в Косово. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными» Фото: Reuters В результате действий НАТО по прекращению межэтнического конфликта, около 863 тыс. человек (в основном живущие в Косово сербы) добровольно покинули регион. Еще 590 тыс. стали вынужденными переселенцами Фото: AP / Camay Sungu В ходе военной операции, которая длилась 11 недель войска НАТО нанесли в общей сложности 2,3 тыс. авиаудара по 995 объектам, задействовали 1150 боевых самолетов, израсходовали около 420 тыс. боеприпасов, в том числе 20 тыс. тяжелых авиабомб, 1,3 тыс. крылатых ракет, 37 тыс. бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. человек получили ранения, пропали без вести более тысячи человек Фото: AP / Amel Emric Смотреть

«Поскольку трибунал является органом ООН, все страны обязаны выполнять его решения,— писал тогда “Ъ”.— Это ставит в сложное положение посредников, в том числе и Россию: уважающий себя политик не будет разговаривать с военным преступником. С другой стороны, пока югославским президентом является Милошевич — а это продолжает оставаться фактом,— подписать мир с НАТО формально может только он. Именно поэтому решение трибунала вызвало в МИД РФ "серьезную озабоченность"».

Падение Милошевича произошло в 2000 году, когда на сентябрьских президентских выборах победу одержал его соперник Воислав Коштуница. Милошевич этот результат не признал, потребовав проведения второго тура голосования. Однако в стране начались волнения (так называемая бульдозерная революция), в результате которых режим Милошевича пал. Переговоры о судьбе политика растянулись на полгода. 1 апреля 2001 года он был арестован на родине в результате полицейской спецоперации, а 28 июня того же года был передан МТБЮ. «Избавляясь от Милошевича, мы освобождаем политику от яда, который ее отравлял»,— отмечал президент Коштуница.

На Западе новость об экстрадиции восприняли как доказательство триумфа международного правосудия, а вот в Москве поначалу воздерживались от однозначных заявлений. Так, глава российского МИДа Игорь Иванов отмечал, что «судьба Слободана Милошевича является внутренней проблемой Югославии».

Непосредственно суд начался в феврале 2002 года: Милошевичу предъявили 66 обвинений, касающихся трагических событий в Хорватии, Боснии и Косово. Пожалуй, самым тяжким было обвинение в геноциде мусульман в Боснии.

Выступая на слушаниях, Милошевич обвинял во всех грехах Запад: якобы именно он, придерживаясь политики неоколониализма, целенаправленно разжигал конфликт между славянскими и мусульманскими народами Балкан, чтобы те в междоусобных войнах ослабляли друг друга. И именно Запад, по словам экс-президента, был главным виновником гражданской войны в Югославии, так как «преждевременно признал Боснию и Хорватию, проигнорировав права сербов».

Логика выступлений оказавшегося в Гааге политика была такой: судить убийц стариков, женщин и детей, конечно, надо, но недопустимы расправы над теми, кто работал над «достижением мира» в регионе. В их число Милошевич, естественно, включал и самого себя.

В итоге суд продлился чуть более четырех лет и завершился в марте 2006 года досрочно — из-за внезапной смерти подсудимого.

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6. После смерти Милошевича все и закончилось?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милан Милутинович, возглавлявший Сербию в 1997–2002 годах, был оправдан судьями трибунала, так как, по их мнению, «не имел прямого контроля над югославской армией»

Фото: Philippe Wojazer / JES / JDP / Reuters Милан Милутинович, возглавлявший Сербию в 1997–2002 годах, был оправдан судьями трибунала, так как, по их мнению, «не имел прямого контроля над югославской армией»

Фото: Philippe Wojazer / JES / JDP / Reuters

Нет, в МТБЮ было и много других процессов. В июле того же 2006 года в трибунале начался суд по делу шести бывших высокопоставленных сербских политиков и военных: их обвинили в совершении в 1999 году преступлений против косовских албанцев. В этой «шестерке» среди прочих был президент Сербии в 1997–2002 годах (то есть в составе Союзной Республики Югославия) Милан Милутинович. В годы своего правления де-факто он мало что решал, так как вся полнота власти находилась в руках президента СРЮ Милошевича.

«Когда президент Милошевич рухнул (по итогам выборов в 2000 года.— “Ъ”), издавая грохот и вонь, свойственные любому рухнувшему тирану, логично было бы потянуть за ним на гаагскую скамью подсудимых и всех его присных, и господина Милутиновича в первых рядах. Но не тут-то было. Новое югославское правительство дало господину Милутиновичу спокойно досидеть конституционный президентский срок, а потом не то чтобы отправило в Гаагу в наручниках, а посоветовало сдаться, как бы намекая, что раскаяние смягчает меру наказания»,— рассказывал в авторской колонке специальный корреспондент «Ъ» Валерий Панюшкин. И отмечал: «Милутиновича (МТБЮ.— “Ъ”) обвиняет как бы слегка, как бы за компанию, скорее не как идеолога, а как исполнителя. Господин Милутинович, наверное, и был исполнитель. Не то чтобы питал какую-то особую ненависть к албанцам, а просто должность ему попалась такая — подписывать выдуманные людоедами указы, на основании которых сербы убивали албанцев, чтобы потом, в свою очередь, быть убитыми албанцами».

Прокуроры утверждали, что обвиняемые из «косовской шестерки» несут прямую ответственность за то, что с января по июль 1999 года Косово были вынуждены покинуть около 800 тыс. албанцев. При этом наблюдатели отмечали, что суд над «шестеркой» помог МТБЮ заполнить некоторый вакуум, образовавшийся после смерти Слободана Милошевича. В итоге в 2009 году господин Милутинович был оправдан (так как «не имел прямого контроля над югославской армией»), а вот остальные обвиняемые получили тюремные сроки от 15 до 22 лет.

Главными же (после Слободана Милошевича) обвиняемыми в рамках процессов МТБЮ были экс-лидер боснийских сербов (1992–1996) Радован Караджич, который в свое время распорядился «сделать жизнь мусульман в Боснии невыносимой», и командующий армией Республики Сербской (1992−1995) Ратко Младич, чьи солдаты и расстреляли боснийских мусульман в Сребренице. «Мы находимся в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника мы дарим этот город сербскому народу в качестве подарка»,— говорил генерал своим подчиненным, занимавшимся казнями (такую видеозапись показали на одном из заседаний МТБЮ). Он утверждал, что боснийские мусульмане — это искусственно созданная нация, у которой никогда «не было ни своего языка, ни истории, ни страны, ничего своего не было». «600 лет длятся страдания разделенного сербского народа — слышатся стенания частей, отделенных от целого, и тоскует целое по своим отделенным частям, как тоскуют сироты по матери и как тоскует мать по утерянным детям. 600 лет сербы живут воспоминаниями о былой славе и утерянном величии»,— утверждал, в свою очередь, Радован Караджич.

Фотогалерея Хроника Боснийской войны Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография До начала 1990-х годов Югославия представляла собой федеративное государство, состоящее из шести республик — Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, — а также двух автономных краев на территории Сербии — Косово и Воеводины. В 1991 году югославское государство стало распадаться — «парад суверенитетов» начался в июне 1991 года с отделения Словении и Хорватии. В марте 1992 года о создании независимого государства объявила Босния и Герцеговина. Так как Словения по этническому составу была более или менее однородна, большого кровопролития в этой республике удалось избежать. Хорватии и Боснии повезло меньше. Сербское население этих республик стало активно сопротивляться выходу из югославского государства Фото: Reuters Согласно переписи 1991 года, в Боснии и Герцеговине жили 4,38 млн человек, из которых 43,47% составляли боснийские мусульмане, 31,21% — сербы и 17,38% — хорваты Фото: Reuters Столкновения в разных частях страны начались сразу же после объявления независимости. Перестали функционировать органы государственного управления, контроль над территорией страны был потерян. Сербы требовали объединения всех земель, хорваты требовали присоединения части Боснии и Герцеговины к Хорватии, боснийские мусульмане, несмотря на то, что они составляли большинство, согласно переписи, были плохо обучены и не готовы к войне Фото: AP / Rikard Darma Несмотря на то, что международное сообщество стремилось предотвратить войну в Боснии, подготовка к ней, по сути, началась еще в 1991 году. Тогда Югославская народная армия (ЮНА) перебросила дополнительные силы в район города Мостар, в котором не прекращались акции протеста против местных властей. 13 октября 1991 года председатель Сербской демократической партии Радован Караджич заявил: «Всего лишь за пару дней в Сараево будет 500 тыс. мертвых, и в течение месяца мусульмане исчезнут в Боснии и Герцеговине» Фото: AP / David Brauchli Несмотря на то, что положение о независимости Боснии и Герцеговины было принято на референдуме, сербы, проигнорировавшие его, заявили о неподчинении новому правительству и создании Республики Сербской. С 10 апреля 1992 года они начали формировать собственные органы власти с центром в городе Баня-Лука, которые возглавила Сербская демократическая партия Радована Караджича. Хорваты, в свою очередь, заявили о создании хорватского государства - Герцег-Босна Фото: Reuters Бериз Белкич (глава Боснии и Герцеговины в 2002 году), представитель боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины: «В феврале 1992 года в Боснии и Герцеговине состоялся референдум. Подавляющее большинство населения высказалось за независимость Боснии и ее выход из Югославии. Сербское же население Боснии, напротив, не хотело отделяться от Белграда и референдум бойкотировало. И тут в накаленном до предела обществе вновь чиркнула спичка – произошло событие, развязавшее новую трагедию. Этот знаковый сюжет в новейшей истории Боснии называется «Свадебная бойня». На следующий день после референдума в Сараево четверо молодых мусульман напали на сербскую свадебную процессию. Отец жениха, несший сербское национальное знамя, был убит. Православный священник был ранен. В ответ сербская община возвела в Сараево баррикады. Появляются первые жертвы. Войну уже не остановить. В конце марта в Боснии начинаются широкомасштабные военные действия» Фото: Reuters Большую часть жителей столицы Боснии и Герцеговины Сараево составляли боснийцы. Однако в пригородах жили в основном сербы. Такая разнородность населения привела к противостоянию. Сербы удерживали город в осаде 44 месяца Фото: Reuters Боснийских сербов поддерживала Сербия, в том числе поставками оружия. Несмотря на то, что главной целью сербов были мусульмане, в ходе осады Сараево погибли также мирные сербы и хорваты Фото: AP / Haris Nezirovic Хорватско-мусульманские силы держали под контролем основную территорию Боснии и Герцеговины, что в конечном итоге привело к блокаде Сараево: сараевские сербы оказались отрезаны от сербов на востоке Боснии и Герцеговины и от Югославии. Катастрофически не хватало медикаментов, хорваты не пропускали гуманитарные конвои, наступил продовольственный кризис. Чтобы прорвать блокаду была разработана операция «Коридор», которая продолжалась до осени 1992 года. В результате хорватско-мусульманские силы в Посавине были подавлены, блокада была прорвана Фото: Reuters Сербам удалось также выбить мусульман из Восточной Боснии. По данным расположенного в Сараево Центра исследования и документации, во время Боснийской войны минимум 8 тыс. боснийских женщин подверглись систематическим изнасилованиям со стороны сербских солдат (международная правозащитная организация Amnesty International заявляла в докладе 2009 года о, как минимум, 20 тыс. женщин). 27 июня 1992 года боснийские сербы сожгли живьем почти 70 мусульман в селении Бикавац. Боснийские мусульмане в свою очередь отвечали этническими чистками в отношении сербов в городах с преимущественно сербским населением Фото: AP / Hansi Krauss Ожесточенная борьба велась в городе Приедор, где жили как мусульмане, так и сербы. Весной 1992 года последним удалось его отбить, после чего Западная Босния полностью перешла под сербский контроль. Началось массовое создание концентрационных лагерей для несербского населения страны Фото: AP Сербы одерживали победу за победой главным образом благодаря тому, что хорваты и боснийцы, которые могли быть союзниками, не только не сотрудничали, но и относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, а иногда и вступали в открытые военные столкновения, что сделало войну крайне запутанной и затянутой Фото: Reuters 22 февраля 1993 года Совбез ООН принял резолюцию о создании международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права». Спустя три месяца была принята еще одна резолюция, которая призывала обеспечить бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной Фото: Reuters Операцию по закрытию неба над страной проводило НАТО. Мирный план, предложенный США, о разделе Боснии на три этнические части не встретил поддержки на референдуме в мае 1993 года и усилил столкновения. 4 июня 1993 года Совбез ООН разрешил применение силы «для защиты зон безопасности», которыми были объявлены Сараево, Горажде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач Фото: Reuters В 1993-1994 годах разгорелся полномасштабный хорватско-боснийский конфликт в Герцеговине в районах со смешанным наслением. Во многом этому способствовало тайное соглашение президента Сербии Слободана Милошевича и лидера Хорватии Франьо Туджмана, заключенное в 1991 году в селе Караджорджеве, о разделе «сербских» и «хорватских» районов Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Последняя в 1992 году поддержала непризнанную республику Герцег-Босна, которая считала незаконной любую деятельность сил Боснийской территориальной обороны на ее территории Фото: Reuters Определяющим в хорватско-боснийском конфликте стало сражение за город Мостар, западную часть которого в основном населяли хорваты, а восточную — боснийцы. Хорватская армия осаждала город около полугода до тех пор, пока не началась битва за реку Неретва. После совершения хорватскими солдатами военных преступлений против гражданского населения в селах Грабовица и Уздол они были отозваны. Конфликт был официально завершен в марте 1994 года после подписания ряда соглашений. В результате соглашений хорватские и боснийские территории в Боснии и Герцеговины были объединены в федерацию Боснии и Герцеговины Фото: AP / Enric F. Marti В Западной Боснии определенное время существовала также Автономная область Западная Босния — мусульманское государство, контролируемое сербами, отрезанное от остальной этнической боснийской территории Республикой Сербской Фото: AP / Jacqueline Arzt 25 апреля 1994 года была сформирована контактная группа по Боснии и Герцеговине, в которую вошли США, Германия, Франция, Великобритания и Россия. Контактной группой был разработан план, согласно которому сербы получали 49% территории Боснии и Герцеговины, а боснийцы и хорваты — 51%. План одобрила Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. 5 августа были закрыты границы между Сербией и Республикой Сербской Фото: AP / Michel Euler 11 июля 1995 года боснийские сербы напали на Сребреницкий анклав. Были убиты около 8 тыс. боснийцев. Через два дня начался штурм Жепы, в результате которого были убиты 70 человек. После падения Сребреницы и Жепы НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей Фото: Reuters 16 июля Международный трибунал по бывшей Югославии выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича (на фото справа). В марте 2016 года Радован Караджич был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения и приговорен к 40 годам тюрьмы. В ноябре 2017 года бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению Фото: Reuters 5 августа 1995 года власти Хорватии приняли решение о начале наступления на Сербскую Краину, созданную в 1991 году в ответ на действия хорватских республиканских властей, поддерживающих отделение от Югославии. К 7 августа хорватская армия захватила столицу Сербской Краины город Книн и отправились в Западную Боснию, таким образом, перевернув ход войны и оказав военную помощь хорватско-мусульманским силам, чему сербы больше не могли противостоять

На фото: хорватские солдаты после захвата города Книн Фото: Reuters 20 августа 1995 года на рынке в Сараево прогремел взрыв. Были убиты 37 человек, ответственность была возложена на сербов Фото: Reuters В тот же день самолеты НАТО стали наносить массированные удары по боевым позициям. Объединенные хорватско-мусульманские силы перешли в наступление Фото: AP После взрыва на рынке НАТО в ультимативной форме потребовало от сербов отвода тяжелого вооружения от Сараево, но получило отказ. После этого началась операция «Обдуманная сила» против Республики Сербской, которая продолжалась до 14 сентября. 5 октября было объявлено о двухмесячном перемирии в связи с началом мирных переговоров Фото: Reuters Полностью война закончилась только в 1995-м. Было убито 100 тыс. человек, 2,5 млн лишились жилья. Среди них боснийцев - 66%, сербов - 25%, хорватов - 8%. Однако 83% жертв среди гражданского населения были боснийцами, 10% - сербами, и 5% хорватами. Около 30% жертв среди мирного боснийского населения были женщины и дети Фото: AP 21 ноября 1995 года в американском городе Дейтон было подписано соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Устанавливалось, что Босния и Герцеговина отныне состоят из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Сербской республики. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: одного боснийца, одного хорвата и одного серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 26 До начала 1990-х годов Югославия представляла собой федеративное государство, состоящее из шести республик — Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, — а также двух автономных краев на территории Сербии — Косово и Воеводины. В 1991 году югославское государство стало распадаться — «парад суверенитетов» начался в июне 1991 года с отделения Словении и Хорватии. В марте 1992 года о создании независимого государства объявила Босния и Герцеговина. Так как Словения по этническому составу была более или менее однородна, большого кровопролития в этой республике удалось избежать. Хорватии и Боснии повезло меньше. Сербское население этих республик стало активно сопротивляться выходу из югославского государства Фото: Reuters Согласно переписи 1991 года, в Боснии и Герцеговине жили 4,38 млн человек, из которых 43,47% составляли боснийские мусульмане, 31,21% — сербы и 17,38% — хорваты Фото: Reuters Столкновения в разных частях страны начались сразу же после объявления независимости. Перестали функционировать органы государственного управления, контроль над территорией страны был потерян. Сербы требовали объединения всех земель, хорваты требовали присоединения части Боснии и Герцеговины к Хорватии, боснийские мусульмане, несмотря на то, что они составляли большинство, согласно переписи, были плохо обучены и не готовы к войне Фото: AP / Rikard Darma Несмотря на то, что международное сообщество стремилось предотвратить войну в Боснии, подготовка к ней, по сути, началась еще в 1991 году. Тогда Югославская народная армия (ЮНА) перебросила дополнительные силы в район города Мостар, в котором не прекращались акции протеста против местных властей. 13 октября 1991 года председатель Сербской демократической партии Радован Караджич заявил: «Всего лишь за пару дней в Сараево будет 500 тыс. мертвых, и в течение месяца мусульмане исчезнут в Боснии и Герцеговине» Фото: AP / David Brauchli Несмотря на то, что положение о независимости Боснии и Герцеговины было принято на референдуме, сербы, проигнорировавшие его, заявили о неподчинении новому правительству и создании Республики Сербской. С 10 апреля 1992 года они начали формировать собственные органы власти с центром в городе Баня-Лука, которые возглавила Сербская демократическая партия Радована Караджича. Хорваты, в свою очередь, заявили о создании хорватского государства - Герцег-Босна Фото: Reuters Бериз Белкич (глава Боснии и Герцеговины в 2002 году), представитель боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины: «В феврале 1992 года в Боснии и Герцеговине состоялся референдум. Подавляющее большинство населения высказалось за независимость Боснии и ее выход из Югославии. Сербское же население Боснии, напротив, не хотело отделяться от Белграда и референдум бойкотировало. И тут в накаленном до предела обществе вновь чиркнула спичка – произошло событие, развязавшее новую трагедию. Этот знаковый сюжет в новейшей истории Боснии называется «Свадебная бойня». На следующий день после референдума в Сараево четверо молодых мусульман напали на сербскую свадебную процессию. Отец жениха, несший сербское национальное знамя, был убит. Православный священник был ранен. В ответ сербская община возвела в Сараево баррикады. Появляются первые жертвы. Войну уже не остановить. В конце марта в Боснии начинаются широкомасштабные военные действия» Фото: Reuters Большую часть жителей столицы Боснии и Герцеговины Сараево составляли боснийцы. Однако в пригородах жили в основном сербы. Такая разнородность населения привела к противостоянию. Сербы удерживали город в осаде 44 месяца Фото: Reuters Боснийских сербов поддерживала Сербия, в том числе поставками оружия. Несмотря на то, что главной целью сербов были мусульмане, в ходе осады Сараево погибли также мирные сербы и хорваты Фото: AP / Haris Nezirovic Хорватско-мусульманские силы держали под контролем основную территорию Боснии и Герцеговины, что в конечном итоге привело к блокаде Сараево: сараевские сербы оказались отрезаны от сербов на востоке Боснии и Герцеговины и от Югославии. Катастрофически не хватало медикаментов, хорваты не пропускали гуманитарные конвои, наступил продовольственный кризис. Чтобы прорвать блокаду была разработана операция «Коридор», которая продолжалась до осени 1992 года. В результате хорватско-мусульманские силы в Посавине были подавлены, блокада была прорвана Фото: Reuters Сербам удалось также выбить мусульман из Восточной Боснии. По данным расположенного в Сараево Центра исследования и документации, во время Боснийской войны минимум 8 тыс. боснийских женщин подверглись систематическим изнасилованиям со стороны сербских солдат (международная правозащитная организация Amnesty International заявляла в докладе 2009 года о, как минимум, 20 тыс. женщин). 27 июня 1992 года боснийские сербы сожгли живьем почти 70 мусульман в селении Бикавац. Боснийские мусульмане в свою очередь отвечали этническими чистками в отношении сербов в городах с преимущественно сербским населением Фото: AP / Hansi Krauss Ожесточенная борьба велась в городе Приедор, где жили как мусульмане, так и сербы. Весной 1992 года последним удалось его отбить, после чего Западная Босния полностью перешла под сербский контроль. Началось массовое создание концентрационных лагерей для несербского населения страны Фото: AP Сербы одерживали победу за победой главным образом благодаря тому, что хорваты и боснийцы, которые могли быть союзниками, не только не сотрудничали, но и относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, а иногда и вступали в открытые военные столкновения, что сделало войну крайне запутанной и затянутой Фото: Reuters 22 февраля 1993 года Совбез ООН принял резолюцию о создании международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права». Спустя три месяца была принята еще одна резолюция, которая призывала обеспечить бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной Фото: Reuters Операцию по закрытию неба над страной проводило НАТО. Мирный план, предложенный США, о разделе Боснии на три этнические части не встретил поддержки на референдуме в мае 1993 года и усилил столкновения. 4 июня 1993 года Совбез ООН разрешил применение силы «для защиты зон безопасности», которыми были объявлены Сараево, Горажде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач Фото: Reuters В 1993-1994 годах разгорелся полномасштабный хорватско-боснийский конфликт в Герцеговине в районах со смешанным наслением. Во многом этому способствовало тайное соглашение президента Сербии Слободана Милошевича и лидера Хорватии Франьо Туджмана, заключенное в 1991 году в селе Караджорджеве, о разделе «сербских» и «хорватских» районов Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Последняя в 1992 году поддержала непризнанную республику Герцег-Босна, которая считала незаконной любую деятельность сил Боснийской территориальной обороны на ее территории Фото: Reuters Определяющим в хорватско-боснийском конфликте стало сражение за город Мостар, западную часть которого в основном населяли хорваты, а восточную — боснийцы. Хорватская армия осаждала город около полугода до тех пор, пока не началась битва за реку Неретва. После совершения хорватскими солдатами военных преступлений против гражданского населения в селах Грабовица и Уздол они были отозваны. Конфликт был официально завершен в марте 1994 года после подписания ряда соглашений. В результате соглашений хорватские и боснийские территории в Боснии и Герцеговины были объединены в федерацию Боснии и Герцеговины Фото: AP / Enric F. Marti В Западной Боснии определенное время существовала также Автономная область Западная Босния — мусульманское государство, контролируемое сербами, отрезанное от остальной этнической боснийской территории Республикой Сербской Фото: AP / Jacqueline Arzt 25 апреля 1994 года была сформирована контактная группа по Боснии и Герцеговине, в которую вошли США, Германия, Франция, Великобритания и Россия. Контактной группой был разработан план, согласно которому сербы получали 49% территории Боснии и Герцеговины, а боснийцы и хорваты — 51%. План одобрила Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. 5 августа были закрыты границы между Сербией и Республикой Сербской Фото: AP / Michel Euler 11 июля 1995 года боснийские сербы напали на Сребреницкий анклав. Были убиты около 8 тыс. боснийцев. Через два дня начался штурм Жепы, в результате которого были убиты 70 человек. После падения Сребреницы и Жепы НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей Фото: Reuters 16 июля Международный трибунал по бывшей Югославии выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича (на фото справа). В марте 2016 года Радован Караджич был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения и приговорен к 40 годам тюрьмы. В ноябре 2017 года бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению Фото: Reuters 5 августа 1995 года власти Хорватии приняли решение о начале наступления на Сербскую Краину, созданную в 1991 году в ответ на действия хорватских республиканских властей, поддерживающих отделение от Югославии. К 7 августа хорватская армия захватила столицу Сербской Краины город Книн и отправились в Западную Боснию, таким образом, перевернув ход войны и оказав военную помощь хорватско-мусульманским силам, чему сербы больше не могли противостоять

На фото: хорватские солдаты после захвата города Книн Фото: Reuters 20 августа 1995 года на рынке в Сараево прогремел взрыв. Были убиты 37 человек, ответственность была возложена на сербов Фото: Reuters В тот же день самолеты НАТО стали наносить массированные удары по боевым позициям. Объединенные хорватско-мусульманские силы перешли в наступление Фото: AP После взрыва на рынке НАТО в ультимативной форме потребовало от сербов отвода тяжелого вооружения от Сараево, но получило отказ. После этого началась операция «Обдуманная сила» против Республики Сербской, которая продолжалась до 14 сентября. 5 октября было объявлено о двухмесячном перемирии в связи с началом мирных переговоров Фото: Reuters Полностью война закончилась только в 1995-м. Было убито 100 тыс. человек, 2,5 млн лишились жилья. Среди них боснийцев - 66%, сербов - 25%, хорватов - 8%. Однако 83% жертв среди гражданского населения были боснийцами, 10% - сербами, и 5% хорватами. Около 30% жертв среди мирного боснийского населения были женщины и дети Фото: AP 21 ноября 1995 года в американском городе Дейтон было подписано соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Устанавливалось, что Босния и Герцеговина отныне состоят из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Сербской республики. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: одного боснийца, одного хорвата и одного серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства Фото: Reuters Смотреть

Еще в 1995 году МТБЮ обвинил Младича и Караджича в военных преступлениях, а также в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии. Речь шла не только о резне в Сребренице, но и, например, об ответственности за гибель 12 тыс. человек при осаде Сараево. «Этнические чистки в Боснии были не последствием войны, а военной целью. Создание сербского государства было конечной задачей Младича. Реализуя ее, он вместе с Караджичем превратил Боснию в ад»,— утверждал прокурор Алан Тигер.

В итоге Радован Караджич был пойман и выдан в Гаагу в 2008 году, а Ратко Младич — в 2011-м. Арест генерала, которого в Сербии многие считают национальным героем, вызвал серьезное недовольство в обществе и, главное, в армии. Но сербские власти прекрасно осознавали, что без поимки Ратко Младича путь в ЕС для республики был заказан. И этот аргумент перевесил все остальные.

В 2016 году Радован Караджич был приговорен к 40 годам тюрьмы. Затем, в 2019-м, приговор был ужесточен до пожизненного заключения. Ратко Младич также получил пожизненный срок. Все дальнейшие апелляции они проигрывали.

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7. А когда в итоге МТБЮ прекратил существование?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение МТБЮ оправдать лидера сербских радикалов Воислава Шешеля удивило многих наблюдателей

Фото: Reuters Решение МТБЮ оправдать лидера сербских радикалов Воислава Шешеля удивило многих наблюдателей

Фото: Reuters

В конце 2017 года на торжественной церемонии прозвучало немало слов о важности проделанной работы. То, что ее объемы были колоссальными,— это факт. Как сообщалось при подведении итогов, было опрошено 4650 свидетелей, их показания уместились на 2,5 млн страниц расшифровок. Работа велась на протяжении 10,8 тыс. дней. Обвинения были предъявлены 161 человеку. 90 из них получили обвинительные приговоры разной степени тяжести.

Было и немало оправдательных приговоров, подчас довольно спорных. Например, таков случай Воислава Шешеля, который долгие годы был близким соратником Слободана Милошевича. Суд постановил: связи между воинственными призывами лидера радикалов Шешеля и преступлениями, совершенными сербами, не было. Еще один пример — бывший полевой командир, а затем начальник штаба «Армии освобождении Косово» Рамуш Харадинай. «Мы постоянно нападали на сербские силы. В любом месте. Днем и ночью. Не скрываясь. Каждый день мы убивали сербских полицейских»,— писал он в своей автобиографии «Исповедь о войне и свободе». Но в 2008 году он был оправдан, а затем выиграл апелляции. Напомним, что в 2004–2005 и 2017–2020 годах Рамуш Харадинай был премьером Косово.

Многие не дождались суда МТБЮ, например, президент Хорватии Франьо Туджман и глава Боснии Алия Изетбегович. Первый скончался в декабре 1999 года, за несколько месяцев до того уйдя в отставку по состоянию здоровья. Второй умер в октябре 2003 года, оставив тремя годами ранее пост президента Боснии.

А некоторые подсудимые кончали жизнь самоубийством (как, например, бывший президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Милан Бабич или хорватский генерал Слободан Праляк).

«Мы вершили правосудие, преследуя и вынося решение по преступлениям, совершенным отдельными лицами, повторяю — отдельными лицами, а не народами, не странами и не правительствами. И мы делали это беспристрастно, эффективно»,— подводил итоги работы МТБЮ председатель трибунала Кармел Агиус.

Впрочем, в конце 2017 года эта работа не прервалась. На торжественной церемонии 21 декабря господин Агиус передал главе Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Теодору Мерону памятный медальон, символизирующий наследие проработавшего 24 года трибунала. МОМУТ был создан для завершения дел МТБЮ (а также другого Международного трибунала — по геноциду в Руанде). Среди прочего, например, он занимался рассмотрением апелляции Ратко Младича.

Да и в целом тема не закрыта до сих пор. Так, работают Специальный международный суд по Косово и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998–2000 годах. Эти учреждения являются частью косовской судебной системы (то есть не относятся к международным органам), но при этом финансируются Евросоюзом и другими странами-донорами. А штаб-квартира находится в Гааге. В апреле 2023 года в суде начались слушания по делу экс-президента Косово Тачи, бывших спикеров косовского парламента Якупа Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутата партии «Самоопределение» Реджепа Селими. Они обвиняются в военных преступлениях в ходе конфликта 1998–1999 годов на территории Косово и северной Албании, которые совершались (как утверждает прокуратура) «ради осуществления совместной преступной цели».

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8. Как наследие МБТЮ оценивали на Западе?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будучи на посту госсекретаря США, Рекс Тиллерсон высоко оценивал деятельность МТБЮ по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против человечности

Фото: Sebastian Derungs / Reuters Будучи на посту госсекретаря США, Рекс Тиллерсон высоко оценивал деятельность МТБЮ по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против человечности

Фото: Sebastian Derungs / Reuters

«Создание МТБЮ было одним из самых заслуживающих гордости моментов для международного сообщества»,— отмечал в декабре 2017 года председатель трибунала Кармел Агиус. Главный урок, по его словам, оказался таким: «Если есть четкая политическая повестка дня в поддержку правосудия и если международное сообщество будет говорить одним голосом, то виновные в зверских преступлениях могут понести ответственность».

Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказывался схожим образом: деятельность МТБЮ, по его словам, показала, что мировое сообщество способно привлекать к ответственности виновных в преступлениях. «Но поиски правосудия на Балканах не завершены»,— добавлял он.

Комментарии представителей Запада насчет последующих приговоров были выдержаны в том же стиле. Например, когда в 2021 году МОМУТ отказал Ратко Младичу в пересмотре приговора, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: «Вспоминая тех, кто погиб, мы искренне соболезнуем их близким и тем, кто выжил. Этот приговор будет способствовать исцелению всех пострадавших». «Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершает ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем,— заявил тогда же президент США Джо Байден, отметив:— Правосудие и примирение — основа мира и стабильности в будущем, и сегодняшнее решение также является важным подтверждением того, что это возможно».

При этом на Западе признают, что наследие МТБЮ не ограничивается одним лишь регионом. Так, в известной степени решения трибунала были учтены при принятии членами британской Палаты лордов о выдаче Испании бывшего чилийского диктатора Aугусто Пиночета.

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9. А что говорили в России?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комментируя арест Слободана Милошевича, Владимир Путин отмечал, что «зло должно быть наказано, но нельзя действовать как слон в посудной лавке»

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Комментируя арест Слободана Милошевича, Владимир Путин отмечал, что «зло должно быть наказано, но нельзя действовать как слон в посудной лавке»

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

РФ, напомним, проголосовала в Совбезе ООН за создание МТБЮ. Но быстро стало понятно: то, как идея о международном правосудии воплощается в жизнь, Москву не устраивает. Уже в 1996 году высокопоставленные представители МИД РФ (правда, тогда еще на условиях анонимности) заявляли, что трибунал «превращается из органа правосудия в некую политико-идеологическую структуру», которая используется США в своих узкокорыстных интересах.

А, например, комментируя в 2001 году арест Слободана Милошевича, президент РФ Владимир Путин отмечал: «Зло должно быть наказано. Но нельзя действовать как слон в посудной лавке». По его словам, выдача экс-президента «дестабилизирует ситуацию в Югославии» и «ставит страну перед витком нового распада». После смерти экс-лидера Югославии многие российские политики называли его большим другом РФ, который так и не дождался справедливого правосудия.

Главные обвинения в адрес МТБЮ и МОМУТ — ангажированность, пристрастность и отсутствие необходимого баланса. Например, Николай Михайлов, руководивший одной из следственных групп МТБЮ, писал, что «число юристов и следователей из стран англосаксонской системы права, включая и граждан развивающихся стран, было неоправданно большим, не соответствующим доле этих стран в мировом населении». Так, по данным на 1 января 2003 года, в отделе расследований более чем на сотню следователей приходился один следователь из РФ, а в отделе обвинений среди более чем 50 обвинителей — один россиянин. Такая национальная несбалансированность персонала, по мнению господина Михайлова, бросала тень на его объективность: например, сотрудники канцелярии прокурора боялись высказать свое мнение, так как это могло им стоить высокооплачиваемого места.

В Москве обращают внимание на то, что среди 161 лица, которым были предъявлены обвинения, более 100 — это сербы. В общей сложности они получили более 1 тыс. лет тюремного заключения.

Такой перекос в статистике можно объяснить. «Конечно, этническими чистками занимались не только сербы,— пояснял “Ъ” в 1996 году.— Однако они проводили чистки гораздо масштабнее, чем хорваты и мусульмане. И дело здесь не в том, что хорваты и мусульмане более гуманны. Просто у сербов, обладавших до вмешательства в конфликт НАТО подавляющим военным превосходством и контролировавших до двух третей территории Боснии, было больше возможностей для проведения своей национальной политики».

Но Москву такое объяснение никогда не устраивало. Как утверждал в 2012 году тогдашний постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, в своей работе трибунал «не демонстрирует ни справедливости, ни эффективности, налицо лишь завышенная самооценка». «МТБЮ оказался наглядным образцом того, что именуется двойными стандартами,— утверждал в 2017 году Петр Ильичев, который тогда занимал пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.— Многие действия МТБЮ подстегнули взаимное недоверие народов на пространстве бывшей Югославии. В результате надежды на восстановление мира через правосудие существенно подорваны. Сомневаемся, что Совету Безопасности стоит повторять эксперименты по созданию такого рода трибуналов в будущем».

Фотогалерея Конец Югославии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 июня 1991 года после одностороннего провозглашения Словенией независимости от Югославии на территории страны начался вооруженный конфликт. Словенские подразделения территориальной обороны и специальные формирования МВД заблокировали пограничные пункты, чтобы Югославская народная армия (ЮНА) не смогла пройти Фото: AP Photo / Vojko Basic В результате так называемой «десятидневной войны» погибли 45 служащих, еще 146 были ранены, около 5 тыс. человек были взяты в плен. Словенцы в ходе столкновений потеряли 19 убитыми, 182 человека были ранены Фото: AP Photo / Tony Hnojcik В июне 1991 года Хорватия начала процесс отделения от социалистической Югославии. Для защиты границ власти республики объявили всеобщую мобилизацию — к концу года численность хорватских войск достигла 110 тыс. человек. На территориях, подконтрольных республиканским властям, начались этнические чистки. В Западной Славонии сербы были полностью изгнаны из 10 городов и 183 сел Фото: AP Photo / Laurent Rebours Особое сопротивление оказали жители Республики Сербская Краина со столицей в городе Книн. Эта территория была взята под защиту «голубых касок» ООН и югославской армии. В ходе двух операций — «Буря» и «Молния» — хорватским военным удалось занять регион и вернуть Краину в состав своей страны. За четыре года конфликта погибло около 30 тыс. человек. Еще около 500 тыс. были вынуждены переезжать и были признаны беженцами Фото: AP / Greg Marinovich Вслед за Хорватией и Словенией в октябре 1991 года независимость объявила Босния и Герцеговина. При этом сербские политические лидеры заявили о создании Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которая вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия Фото: AP Photo / David Brauchli В 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в город. Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал массовые убийства мусульман в Сребренице геноцидом — в 1995 году там было убито до 8 тыс. человек Фото: Reuters С 1994 года поддержку боснийской и хорватской армиям оказывали военные Северо-Атлантического альянса. А летом 1995 года представители НАТО начали бомбить сербские позиции с воздуха. Были разрушены военные объекты, центры связи и системы ПВО — сербы были вынуждены подписать соглашение о прекращении огня Фото: Reuters Всего за время войны в Боснии и Герцеговине погибло, по разным данным, от 100 тыс. до 200 тыс. человек. В стране были разрушены все железные дороги, 2 тыс. км автомобильных трасс, 70 мостов. Две трети всех построек в республики оказались повреждены Фото: Staton R. Winter / AP Со второй половины 1990-х годов началось обострение этнических отношений в Косово — регионе, населенном албанцами, но входящем в состав Сербии. На его территории начала действовать Освободительная армия Косово (ОАК). В 1991–1998 годах между албанскими сепаратистами и сербской полицией произошло 543 вооруженных столкновения. Фото: Damir Sagolj / Reuters Летом 1998 года сербским военным удалось разрушить опорные пункты ОАК, которая контролировала 40% территории Косово. Это стало поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Альянс начал операцию «Союзническая сила» Фото: Reuters В ходе операции блок НАТО в регионе совершил 38 тыс. вылетов боевых самолетов. Авиаудары повредили 900 объектов югославской экономики. Почти половина всех оборонных и промышленных предприятий страны была разрушена Фото: Reuters Северо-Атлантический альянс прекратил удары по Югославии только через год. В ходе военной операции погибли 2 тыс. мирных жителей, было ранено более 7 тыс. Около 750 тыс. жителей Югославии стали беженцами, 2,5 млн человек потеряли свое жилье Фото: Reuters Однако после прекращения бомбардировок НАТО этнические конфликты в Косово продолжились. За год было убито более 1 тыс. человек, из края было изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других этнических групп Фото: Chris Helgren / Reuters В 2001 году участились межэтнические столкновения на границе Македонии и Косово. Албанские вооруженные подразделения нападали на македонскую полицию. За десять месяцев конфликта погибло до 800 албанцев и 70 македонцев Фото: Reuters Уже после первых конфликтов на территории Югославии в 1993 году ООН создала Международный трибунал по бывшей Югославии. В нем проходит 142 судебных процесса, в том числе 92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — против боснийских мусульман и 2 — против македонцев. Часть из дел до сих пор не имеет окончательного решения. Трибунал планирует закончить свою работу в 2017 году Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 15 25 июня 1991 года после одностороннего провозглашения Словенией независимости от Югославии на территории страны начался вооруженный конфликт. Словенские подразделения территориальной обороны и специальные формирования МВД заблокировали пограничные пункты, чтобы Югославская народная армия (ЮНА) не смогла пройти Фото: AP Photo / Vojko Basic В результате так называемой «десятидневной войны» погибли 45 служащих, еще 146 были ранены, около 5 тыс. человек были взяты в плен. Словенцы в ходе столкновений потеряли 19 убитыми, 182 человека были ранены Фото: AP Photo / Tony Hnojcik В июне 1991 года Хорватия начала процесс отделения от социалистической Югославии. Для защиты границ власти республики объявили всеобщую мобилизацию — к концу года численность хорватских войск достигла 110 тыс. человек. На территориях, подконтрольных республиканским властям, начались этнические чистки. В Западной Славонии сербы были полностью изгнаны из 10 городов и 183 сел Фото: AP Photo / Laurent Rebours Особое сопротивление оказали жители Республики Сербская Краина со столицей в городе Книн. Эта территория была взята под защиту «голубых касок» ООН и югославской армии. В ходе двух операций — «Буря» и «Молния» — хорватским военным удалось занять регион и вернуть Краину в состав своей страны. За четыре года конфликта погибло около 30 тыс. человек. Еще около 500 тыс. были вынуждены переезжать и были признаны беженцами Фото: AP / Greg Marinovich Вслед за Хорватией и Словенией в октябре 1991 года независимость объявила Босния и Герцеговина. При этом сербские политические лидеры заявили о создании Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которая вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия Фото: AP Photo / David Brauchli В 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в город. Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал массовые убийства мусульман в Сребренице геноцидом — в 1995 году там было убито до 8 тыс. человек Фото: Reuters С 1994 года поддержку боснийской и хорватской армиям оказывали военные Северо-Атлантического альянса. А летом 1995 года представители НАТО начали бомбить сербские позиции с воздуха. Были разрушены военные объекты, центры связи и системы ПВО — сербы были вынуждены подписать соглашение о прекращении огня Фото: Reuters Всего за время войны в Боснии и Герцеговине погибло, по разным данным, от 100 тыс. до 200 тыс. человек. В стране были разрушены все железные дороги, 2 тыс. км автомобильных трасс, 70 мостов. Две трети всех построек в республики оказались повреждены Фото: Staton R. Winter / AP Со второй половины 1990-х годов началось обострение этнических отношений в Косово — регионе, населенном албанцами, но входящем в состав Сербии. На его территории начала действовать Освободительная армия Косово (ОАК). В 1991–1998 годах между албанскими сепаратистами и сербской полицией произошло 543 вооруженных столкновения. Фото: Damir Sagolj / Reuters Летом 1998 года сербским военным удалось разрушить опорные пункты ОАК, которая контролировала 40% территории Косово. Это стало поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Альянс начал операцию «Союзническая сила» Фото: Reuters В ходе операции блок НАТО в регионе совершил 38 тыс. вылетов боевых самолетов. Авиаудары повредили 900 объектов югославской экономики. Почти половина всех оборонных и промышленных предприятий страны была разрушена Фото: Reuters Северо-Атлантический альянс прекратил удары по Югославии только через год. В ходе военной операции погибли 2 тыс. мирных жителей, было ранено более 7 тыс. Около 750 тыс. жителей Югославии стали беженцами, 2,5 млн человек потеряли свое жилье Фото: Reuters Однако после прекращения бомбардировок НАТО этнические конфликты в Косово продолжились. За год было убито более 1 тыс. человек, из края было изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других этнических групп Фото: Chris Helgren / Reuters В 2001 году участились межэтнические столкновения на границе Македонии и Косово. Албанские вооруженные подразделения нападали на македонскую полицию. За десять месяцев конфликта погибло до 800 албанцев и 70 македонцев Фото: Reuters Уже после первых конфликтов на территории Югославии в 1993 году ООН создала Международный трибунал по бывшей Югославии. В нем проходит 142 судебных процесса, в том числе 92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — против боснийских мусульман и 2 — против македонцев. Часть из дел до сих пор не имеет окончательного решения. Трибунал планирует закончить свою работу в 2017 году Фото: Reuters Смотреть

«Гаагское "правосудие" не показало реального настроя на раскрытие многочисленных злодеяний полевых командиров бошняков-мусульман и косовских албанцев,— отмечали в 2019 году в МИД РФ, комментируя решение об ужесточении приговора Радовану Караджичу до пожизненного заключения.— Сознательно выведены за скобки противоправные действия стран НАТО в ходе силовых операций на пространстве бывшей Югославии. Хотя хорошо известно, что масштабы жертв среди гражданского населения, разрушений объектов гражданской инфраструктуры в результате этих действий вплоть до загрязнения значительных районов обедненным ураном весьма значительны». «Постыдная глава в истории международного уголовного правосудия» — так деятельность МТБЮ и МОМУТ комментировали в МИД РФ в 2021 году, когда Ратко Младич не смог победить в ходе апелляции.

Особое отношение проистекало и из того, что с некоторыми обвиняемыми представителей российского руководства связывали рабочие, а иногда и дружеские отношения. «Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич»,— рассказывал, например, в 2021 году, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», министр обороны России Сергей Шойгу.

Любопытно, что споры вызывала не только степень беспристрастности, но и сама правомерность создания МТБЮ. Юристы обращают внимание на принцип Nemo dat quod non habet — «Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам». У Совбеза ООН с точки зрения устава всемирной организации нет судебных полномочий. И значит, следуя этой логике, он не мог создавать вспомогательный орган с такой, судебной функцией.

Высказывались и другие претензии юридического толка — например, отсутствие в резолюции №827 (которая, напомним, и позволила создать МТБЮ) ссылки на конкретную статью Устава ООН или рассмотрение судьями трибунала вопроса о своей законности самостоятельно (в нарушение принципа «Никто не может быть судьей в своем собственном деле»).

Впрочем, подобные тезисы Москву при голосовании в Совбезе ООН 25 мая 1993 года не смущали. А стали обсуждаться они лишь по мере ухудшения отношений РФ с Западом.

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10. Причем здесь Международный уголовный суд?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История с ордерами на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, выписанными Международным уголовным судом, показала, что об истинно международном правосудии, которое бы признавалось и уважалось всеми, по-прежнему можно только мечтать

Фото: пресс-служба президента РФ История с ордерами на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, выписанными Международным уголовным судом, показала, что об истинно международном правосудии, которое бы признавалось и уважалось всеми, по-прежнему можно только мечтать

Фото: пресс-служба президента РФ

«Наследие МТБЮ переживет каждого из нас, присутствующих здесь»,— утверждал на торжественной церемонии закрытия трибунала его председатель Кармел Агиус. «Уверен, что при поддержке мирового сообщества международное уголовное правосудие продолжит свое развитие,— вторил ему генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечая:— Без международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде могло никогда не существовать постоянных международных уголовных судов — центральных институтов международной системы уголовного правосудия».

В первую очередь имелся в виду Международный уголовный суд, который де-факто начал работу в 2002 году. В компетенции суда оказались дела по обвинениям в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. При этом (в отличие от предыдущих «тематических» трибуналов) этот орган может рассматривать дела, касающиеся разных регионов и временных периодов.

«В годы Холодной войны перспектива быть преданными международному суду для диктаторов и военных преступников была равна нулю — сегодня такое завершение карьеры становится для них одним из вполне реальных вариантов. Нюрнбергский трибунал был исключением, вызванным к жизни исключительностью преступлений нацизма; Гаагский трибунал положил начало процессу превращения международного правосудия в норму»,— писал «Ъ» в 2006 году.

Между тем еще в момент создания МУС возникли сомнения в том, что этот орган будет эффективен. Так, 42-й президент США Билл Клинтон в 2000 году поставил подпись под Римским статутом (международным договором, учредившим МУС), но уже при следующем главе Белого дома Джордже Буше-младшем в 2002 году эта подпись была отозвана. В разные годы представители администрации США утверждали, что суд нарушает суверенитет страны и ее национальные интересы. В частности, конфликт разразился из-за попыток МУС преследовать американских военных за преступления в Афганистане. Дошло до того, что в сентябре 2020 года администрация 45-го президента США Дональда Трампа наложила санкции на тогдашнего прокурора МУС Фату Бенсуду и начальника одного из отделов Факисо Мочочоко. При Джо Байдене санкции были сняты, но 46-й президент США особо подчеркивал, что разногласия с МУС по-прежнему остаются.

Россия тоже подписала Римский статут в 2000 году и также не ратифицировала документ, а затем (в 2016 году) и вовсе отказалась от намерений войти в этот орган. Такому шагу предшествовало решение МУС начать расследование военных преступлений в Грузии и Южной Осетии 2008 года, а также ежегодный отчет Фату Бенсуды о конфликтах, по которым ведется предварительная проверка. В том докладе присоединение Крыма к России приравнивалось к оккупации, а ситуация на территории полуострова — к «международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией».

Вновь эта тема вышла на первый план после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Кульминацией всех обсуждений перспектив привлечения Москвы к ответственности стало обнародованное в марте нынешнего года решение МУС о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан назвал конфликт вокруг Украины «моментом пробуждения» для системы МУС, к которой к тому моменту присоединились 123 страны (но США, РФ, Китая, Украины среди них по-прежнему нет).

«Этот суд не признан нами. Но я думаю, что он выступил с очень сильной позицией»,— заявил в этой связи президент Байден. «Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире... Мы это фиксируем, но если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится»,— заявил между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, столь спокойно, как в Кремле, к решению МУС отнеслись не все. Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «судьи МУС раздухарились напрасно», поднимая руку на крупнейшую ядерную державу. «Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда»,— написал он в своем Telegram-канале, призвав судей «внимательно смотреть в небо». «МУС — это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу»,— заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Настоящая пропагандистская помойка» — так назвал международный орган глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Международное уголовное судилище» — придумала другое наименование официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А в пятницу 19 мая стало известно, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавший ордер на арест Владимира Путина, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ. «Хан Карим Асад Ахмад, 30 марта 1970 года рождения, англичанин, разыскивается по статье УК РФ»,— сказано в базе без указания номера статьи.

В общем, история с ордерами на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой наглядно продемонстрировала: как и в случае с МТБЮ, деятельность МУС вопреки изначальным надеждам не объединяет страны и континенты, не помогает залечивать раны, не предотвращает конфликты. Идеи о поистине международном правосудии по-прежнему хорошо выглядят лишь на бумаге.

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Павел Тарасенко