Главные новости за 14 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Движение автотранспорта по трассе М-4 «Дон» (1096-й км) парализовало из-за аварии. Очевидцы сообщили, что пробка растянулась на 6 км. К вечеру 14 мая было открыто движение по правой стороне автодороги. На время устранения последствий ДТП автомобилистам предложили альтернативный маршрут: Азов — Васильево-Петровское — Самарское (60Н-54).

Футбольный клуб «Краснодар» может покинуть полузащитник из Кабо-Верде Кевин Ленини. СМИ стало известно, что представители игрока ведут переговоры с несколькими европейскими клубами о трансфере в межсезонье. К «быкам» Ленини присоединился менее года назад. За этот период рыночная стоимость игрока выросла более чем в три раза.

Супруга пропавшего 10 мая Александра Полещука опровергла сведения, распространившиеся в СМИ, о возможных долгах мужа в сумме 100 млн руб. По словам женщины, Александр Полещук занимался небольшим строительным бизнесом и не был связан с крупными кредиторами.

В РЖД сообщили о выкупе билетов на «Ласточку» по маршруту Анапа — Сочи на два месяца вперед. В компании отметили, что в настоящее время доступны билеты на маршруты с пересадками.

На Кубани спрогнозировали резкое ухудшение погоды, связанное с грозами, проливными дождями, шквалистым усилением ветра и поднятием уровня воды в реках до опасных отметок. В МЧС порекомендовали жителям края не покидать дома без необходимости, подготовиться к возможным подтоплениям и избегать опасных участков в районе линий электропередач.

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