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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

В Краснодарском крае до конца суток 14 мая объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых гроз, ливней, подъема воды в реках и шквалистого ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Скорость ветра может достигать 20-22 метров в секунду. Подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок ожидаются в Мостовском и Лабинском районе.

В связи с ожидаемой непогодой в ведомстве рекомендовали жителям региона принять меры собственной безопасности, в том числе не выходить из зданий во время сильного ветра, предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место и другие действия.

Анастасия Донскова

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