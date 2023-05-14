Пассажиры раскупили все билеты на «Ласточку» Анапа — Сочи до июля

К пику летнего сезона жители и гости Краснодарского края раскупили почти все билеты на скоростной поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Анапа — Сочи, следует из данных сервиса по продаже билетов ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

На некоторые даты остаются свободными сидячие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, есть проблемы с приобретением билетов в обратном направлении — из Сочи в Анапу. По данным сайта РЖД, прямых железнодорожных рейсов по данному маршруту нет до конца июня.

«Можно выполнить поиск рейсов с пересадками или другими видами транспорта»,— говорится на сайте железнодорожного перевозчика.

Электропоезд «Ласточка» курсирует между двумя курортами по следующему расписанию: от станции Сочи ежедневно в 13:51 и прибывает в Анапу в 21:31, из Анапы она отправляется в 5:00 с прибытием в Сочи в 12:43. На маршруте Сочи — Анапа предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар.

Наталья Решетняк

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