Жена пропавшего бизнесмена из Кропоткина опровергла сведения о долгах на 100 млн рублей

Супруга пропавшего в Ростовской области кубанского предпринимателя Александра Полещука опровергла сведения о многомиллионных долгах супруга на 100 млн руб. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Информация о крупной задолженности мужчины, с которой связано исчезновение бизнесмена, распространилась в соцсетях накануне. Супруга пропавшего назвала данную информацию «бредом».

Об исчезновении мужчины стало известно 11 мая. Супруга пропавшего 29-летнего жителя Кропоткина сообщила, что он выехал в Ростовскую область вечером 10 мая, чтобы забрать деньги, но вскоре перестал выходить на связь. Последний раз камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали авто Subaru Legacy темно-зеленого цвета, на котором передвигался мужчина, в районе Песчанокопского поселения в Ростовской области.

Анастасия Донскова

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