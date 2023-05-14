Движение на автотрассе М-4 «Дон» в сторону Москвы затруднено из-за аварии

Движение на автодороге М-4 «Дон» (1096-й км) затруднено из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

К настоящему времени движение автомобилей на аварийном участке открыли по правой полосе. Ранее объезд участка был организован по маршруту Азов — Васильево-Петровское — Самарское (60Н-54).

В соцсетях очевидцы сообщают, что на указанном участке трассы столкнулись большегруз и фургон, из-за чего движение автомобилей оказалось заблокированным. Протяженность пробки, вызванной происшествием, достигает около шести километров.

Анастасия Донскова

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