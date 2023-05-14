Полузащитник клуба «Краснодар» Кевин Ленини хочет покинуть команду в межсезонье

Полузащитник ФК «Краснодар» Кевин Ленини планирует покинуть команду в межсезонье. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По данным издания, агент игрока ведет переговоры с несколькими иностранными клубами.

Контракт, который 26-летний игрок из Кабо-Верде подписал с «быками» осенью 2022 года, действителен до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника достигает €1 млн. В составе клуба «Шавиш», за который игрок выступал до перехода в «Краснодар», его оценивали в €300 тыс.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини выступил за «быков» в 13 встречах и стал автором одного мяча.

Анастасия Донскова

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