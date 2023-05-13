Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от участия в президентских выборах

Более 60 конгрессменов от Республиканской партии США потребовали президента страны Джо Байдена пройти когнитивный тест. В ином случае его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке, передает американский телеканал Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Конгрессмены выразили обеспокоенность «текущим когнитивным состоянием Джо Байдена и его способностью работать на посту президента еще один срок», после того как он объявил о решении переизбираться.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности»,— отмечается в обращении конгрессменов-республиканцев, направленном в Белый дом и самому господину Байдену.

«Хотя за время вашего президентства вы прошли два медосмотра: 19 ноября 2021 года и 16 февраля 2023 года, нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, а если и проходили, то эти результаты были скрыты от общественности»,— добавляют авторы письма, уточняя, что, по их мнению, в случае отказа от прохождения когнитивного теста американскому президенту нужно отказаться от участия в следующих выборах.

25 апреля Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в американских президентских выборах 2024 года. Участвовать в выборах господин Байден собирается в качестве кандидата от Демократической партии США. Он попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу», которую он начал на своем посту.

Белый дом США утверждает, что 80-летний господин Байден добивается результатов, несмотря на претензии к его возрасту. При этом в апреле рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена американцами, по данным Gallup, упал до минимума со времени его инаугурации: сейчас президенту США доверяют лишь 37% избирателей.

Подробнее о предстоящей кампании в США читайте в материале «Ъ FM».

Александр Кислов