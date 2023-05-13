Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Они обсудили, как украинские союзники могут «способствовать успеху» контрнаступления. Господин Блинкен ранее заявлял, что Киев получил все необходимое для этого.

«Они обсудили продолжающуюся подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху»,— говорится в сообщении Госдепартамента. Госсекретарь в разговоре отметил важность суверенитета Украины «для мира и безопасности в Европе», а также подтвердил «приверженность США делу привлечения России к ответственности, подчеркнув обещание президента Байдена поддерживать Украину до тех пор, пока это требуется».

Все стороны ожидают контрнаступления Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступлении на соледарском направлении, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии.

Об ожиданиях США от контрнаступления — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев