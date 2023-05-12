Суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Иоасафа к трем годам лишения свободы с испытательным сроком

Районный суд Кропивницкого осудил бывшего главу Кировоградской епархии Украинской православной церкви митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и его секретаря на три года лишения свободы с испытательным сроком два года. Следствие считает, что фигуранты публично разжигали «межрелигиозную вражду» в пользу «страны-агрессора», передает пресс-служба СБУ в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marhorr / Wikipedia Фото: Marhorr / Wikipedia

В СБУ уточнили, что митрополита и секретаря епархии признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщила пресс-служба, осужденные полностью признали свою вину и, учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им испытательный срок два года, поэтому они не отправятся в тюрьму. Кроме того, суд запретил им в течение одного года по истечении испытательного срока занимать руководящие должности в епархиях и религиозных управлениях.

По данным следствия, митрополит Иоасаф поддерживал постоянную связь с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом, вместе с которым «координировал подрывную деятельность» против Украины. В частности, СБУ утверждает, что украинский священник выполнял поручения РПЦ по «оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины», в том числе Крыма.

По информации СБУ, указания из РПЦ митрополит Иоасаф получал в виде циркуляров и во время личных встреч на территории России. Он привлек секретаря епархии к преступной деятельности, заявили в ведомстве.

«По их поручению в церквях религиозной общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим»,— говорится в заявлении СБУ.

В ведомстве сообщили, что в ходе обыска в Кировоградской епархии силовики обнаружили «пророссийские печатные материалы» и «доказательства переписки с московскими "кураторами"».

С осени 2022 года СБУ регулярно проводила проверки объектов УПЦ, руководство которой украинские власти подозревают в сотрудничестве с Россией. 21 декабря глава СБУ Василий Малюк сообщил о возбуждении 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Ведомство, в частности, провело обыски на объектах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях, а также в Киево-Печерской лавре. В марте монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители. Контроль над лаврой может перейти к Православной церкви Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».

Эрдни Кагалтынов