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Коммерсантъ FM
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Georgian Airways допустила начало полетов в Россию

В авиакомпании Georgian Airways подтвердили, что могут начать полеты из Грузии в Россию, «если найдут такую возможность». Об этом заявил руководитель перевозчика Тамаз Гаиашвили в интервью изданию Business Media Georgia.

«Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси в Россию, посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра»,— подчеркнул господин Гаиашвили. Он добавил, что приоритетными для компании являются другие направления: в первую очередь речь идет о европейских городах: Милане, Берлине, Ларнаке и других.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минэкономики Грузии заявили, что дадут разрешение на полеты тем российским авиакомпаниям, которые не попали под западные санкции, однако пока таких обращений еще не было. Известно, что Red Wings запросила в Росавиации допуски на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани. Тем временем Минтранс анонсировал ежедневные рейсы только из Москвы и только на «Суперджетах».

Тяжелая судьба взаимных поездок россиян и грузин

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией. Однако в правительстве Грузии решение Москвы публично поддержали.

Подробнее о возобновлении авиасообщения между странами — в материале «Ъ» «Который раз взлетим Москва—Тбилиси».

Александр Кислов

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