Сенат Польши единогласно поддержал резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши принял резолюцию, согласно которой принятие Украины в альянс должно пройти по чрезвычайной процедуре по аналогии со Швецией и Финляндией. В документе указано, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, Украина должна получить «гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей». Резолюция была принята единогласно.

В принятой польским сенатом резолюции, выдержки из которой приводит Польское радио, говорится, что Украине «нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО». По мнению властей Польши, на данный момент Украина имеет самую сильную армию на континенте со «сверхвыдающимся боевым опытом».

Сенат Польши считает, что принятие Украины в альянс должно состояться по примеру Швеции и Финляндии. «Сенат Республики Польша призывает страны—члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине»,— говорится в резолюции.

О том, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо обсудить вопросы, связанные с украинской стороной, заявил и президент Литвы Гитанас Науседа. Однако, по его словам, это не означает, что в ходе саммита будут приняты решения относительно будущего членства Украины в НАТО.

«Важно, чтобы на саммите в Вильнюсе были предприняты шаги, чтобы еще больше приблизить Украину к архитектуре евроатлантической безопасности. Это не значит, что будут решения относительно будущего членства, но необходимо принять меры, чтобы послать Киеву четкий сигнал, что мы приложим необходимые усилия, чтобы максимально приблизить Украину к НАТО»,— сказал он в интервью El Pais.

Украина подала заявку в НАТО 30 сентября 2022 года на фоне российской военной операции. По информации Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса. В мае президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не присоединится к НАТО до окончания военного конфликта с Россией.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева