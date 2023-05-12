FT: Боррель считает, что Китай сможет извлечь выгоду из поражения России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разработать согласованную стратегию в отношениях с Китаем, которая будет отвечать на «растущий национализм Пекина» и ужесточение его конкуренции с США. По его мнению, Китай сможет извлечь выгоду в случае поражения России. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на частное письмо господина Борреля главам МИД стран ЕС.
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Письмо направлено накануне двухдневного саммита глав МИД стран ЕС, посвященного разработке новой политики в отношении Китая. Переговоры начнутся в Стокгольме сегодня, 12 мая. Как пишет FT, на саммите будут обсуждать корректировку трехстороннего подхода ЕС к Китаю по принципу «партнер, конкурент, соперник». По словам источников издания, ЕС собирается придать больше значения «сопернику».
«Проблема Китая гораздо сложнее, чем проблема России. Стремление Китая явно состоит в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре. . . Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду»,— сказано в письме, которое цитирует FT.
В своем письме Жозеп Боррель отметил готовность ЕС «серьезно взаимодействовать» с Китаем по вопросу мирного урегулирования военного конфликта России и Украины, несмотря на его «риторическую поддержку» России. Он добавил, что ЕС не должен пытаться «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на неготовность некоторых членов блока принять более жесткий американский подход к Китаю. По его мнению, ЕС должен учитывать влияние Китая на отношения со странами с низким уровнем дохода, которую могут не захотеть принять чью-ту сторону.
26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По его итогам они договорились направить в Киев китайского спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта. В свою очередь в МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. В тот же день в МИД Китая сообщили, что им станет экс-посол в России Ли Хуэй. Сегодня, 12 мая, в МИД Китая сообщили, что его турне для переговоров начнется 15 мая.
Об отношениях Китая с Западом — в материале «Ъ» «Китайская дипломатия перешла в контрнаступление».