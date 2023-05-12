FT: Боррель считает, что Китай сможет извлечь выгоду из поражения России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разработать согласованную стратегию в отношениях с Китаем, которая будет отвечать на «растущий национализм Пекина» и ужесточение его конкуренции с США. По его мнению, Китай сможет извлечь выгоду в случае поражения России. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на частное письмо господина Борреля главам МИД стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

Письмо направлено накануне двухдневного саммита глав МИД стран ЕС, посвященного разработке новой политики в отношении Китая. Переговоры начнутся в Стокгольме сегодня, 12 мая. Как пишет FT, на саммите будут обсуждать корректировку трехстороннего подхода ЕС к Китаю по принципу «партнер, конкурент, соперник». По словам источников издания, ЕС собирается придать больше значения «сопернику».

«Проблема Китая гораздо сложнее, чем проблема России. Стремление Китая явно состоит в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре. . . Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду»,— сказано в письме, которое цитирует FT.

В своем письме Жозеп Боррель отметил готовность ЕС «серьезно взаимодействовать» с Китаем по вопросу мирного урегулирования военного конфликта России и Украины, несмотря на его «риторическую поддержку» России. Он добавил, что ЕС не должен пытаться «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на неготовность некоторых членов блока принять более жесткий американский подход к Китаю. По его мнению, ЕС должен учитывать влияние Китая на отношения со странами с низким уровнем дохода, которую могут не захотеть принять чью-ту сторону.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По его итогам они договорились направить в Киев китайского спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта. В свою очередь в МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. В тот же день в МИД Китая сообщили, что им станет экс-посол в России Ли Хуэй. Сегодня, 12 мая, в МИД Китая сообщили, что его турне для переговоров начнется 15 мая.

Об отношениях Китая с Западом — в материале «Ъ» «Китайская дипломатия перешла в контрнаступление».

Олеся Павленко