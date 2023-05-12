Спецпредставитель Китая начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта 15 мая

С 15 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начнет турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения урегулирования конфликта России и Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Хуэй

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ли Хуэй

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса»,— сказал Ван Вэньбинь на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В нем, в частности, призвали прекратить военные действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон раскритиковали инициативу.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну разработать детали мирного плана вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призвал остановить работу над мирным планом без участия Украины, план также раскритиковали в Евросоюзе и США.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор. По его итогам они договорились направить в Киев китайского спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта. Позже в МИД Китая сообщили, что им станет Ли Хуэй, который был послом Китая в России. В свою очередь в МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китай не шутит с миром».

Олеся Павленко