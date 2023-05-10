Организаторы ЧМ по дзюдо в Дохе удалили с трибун зрителей с георгиевскими лентами

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе удалили с трибун трех болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты. Об этом порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Инцидент произошел вчера, 9 мая. «Зрителей попросили убрать эти предметы, а они не захотели. Поэтому их удалили с места (проведения соревнований.— "Ъ"), и им не позволено будет вернуться»,— рассказал представитель IJF.

Чемпионат мира закончится 14 мая. Исполнительный комитет IJF допустил дзюдоистов из России и Белоруссии до участия в турнире в нейтральном статусе. Сборная Украины из-за этого бойкотирует чемпионат. Его участники борются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В 2022 году в ответ на военную операцию Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусов и россиян от турниров, в марте 2023 года МОК это решение отменил, разрешив их участие при ряде условий.

О реакции на решение МОК — в публикации «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Лаура Кеффер