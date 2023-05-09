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Коммерсантъ FM
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Екатеринбург накрыло дымом от лесных пожаров

В Екатеринбурге зафиксировали смог на фоне природных пожаров, возникших в Свердловской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Местным жителям советуют не открывать окна, на улице использовать маски и респираторы, промывать чаще нос и горло, отказаться от длительных прогулок.

По прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9–10 мая в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность. В ночь на 10 мая в отдельных районах возможны заморозки до –7°С.

В Свердловской области огнем охвачено более 54 157 га леса. Вчера, 8 мая, в регионе было потушено десять возгораний на площади более 4 тыс. га. Из-за пожаров в трех поселках области ввели режим ЧС, местные власти запросили федеральную помощь для борьбы с возгораниями.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер

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