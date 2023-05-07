WSJ: Запад перечислил, что может подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

Запланированное Украиной наступление может проложить путь к проведению переговоров между Москвой и Киевом к концу года, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников. Помочь добиться участия в переговорах России мог бы Китай, также заявили они. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать того, что усилия Китая могут способствовать деэскалации конфликта.

В конце февраля Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов, не нашедший отклика у украинского президента Владимира Зеленского, у которого есть свой. В марте президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования.

Вашингтон официально критиковал план Пекина за то, что, по мнению США, он выгоден только Москве. При этом США опасаются, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая, сообщало в марте агентство Bloomberg.

Подробнее о посреднических усилиях Пекина читайте в публикации «Ъ» «Китай не шутит с миром».

Мария Федотова