Минобороны: ночью над Черным морем были обнаружены 22 украинских беспилотника

Российские военные за сутки уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны России. Из них 22 сбили средства противовоздушной обороны или подавили силы радиоэлектронной борьбы над акваторией Черного моря. Кроме того, по утверждению военного ведомства, сбиты ракеты «Гром-2», «Точка-У» и 5 снарядов HIMARS.

«В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Остальные 10 БПЛА, как следует из сообщения, уничтожены в районах Таволжанки Харьковской области, Донецка, Гришино Донецкой народной республики, Кременной, Сватово Луганской народной республики, Работино, Ильченково Запорожской области.

Глава Севастополя Михаил Развожаев утром сегодня, 7 мая, сообщил об отражении силами ПВО и РЭБ атаки более десяти беспилотников на Крым. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что российские системы противовоздушной обороны отразили ночью все атаки беспилотников в республике.

Вчера губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщал, что силы ПВО сбили над регионом баллистическую ракету. Позднее его советник уточнил, что ракет было две. По словам главы региона, снаряд выпустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

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