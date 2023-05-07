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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма сообщили об отражении атаки украинских беспилотников

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью все атаки беспилотников в Крыму. Жертв и разрушений в результате атак БПЛА нет, добавил он. Ранее об отражении атаки трех беспилотников сообщили власти Севастополя.

«Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет»,— написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в общей сложности Крым в ночь на 7 мая был атакован десятью беспилотниками.

Ранее о попытке атаки украинских БПЛА на Крым сообщалось 3 мая, тогда власти полуострова заявили о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах. Украинские власти называют атаки по российской инфраструктуре и приграничных регионам РФ подготовкой к масштабному контрнаступлению ВСУ.

О планах Украины по контрнаступлению — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Александр Кислов

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