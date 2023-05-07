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Пожар в районе складов с порохом в Свердловской области локализовали

Возгорание в поселке Первомайском в Свердловской области в районе складов с порохом локализовали. Пожарные проливают отдельные очаги возгорания на площади 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров»,— сказано в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В результате пожара уничтожены два складских помещения общей площадью 960 кв. м, добавили там. В результате возгорания погибших и раненых среди местных жителей нет. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что в больницу попал сотрудник пожарной части с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Режевского городского округа, жилым домам ничего не угрожает. Жители поселка эвакуированы.

По данным регионального МЧС, всего за сутки в области смогли локализовать 15 возгораний, 8 пожаров общей площадью 759 гектаров полностью ликвидированы. В тушении пожаров принимают участие 2,5 тыс. человек.

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Местные власти запросили федеральной помощи для борьбы с ними. К вечеру субботы площадь лесных пожаров в регионе составляла 33 тыс. га. Ранее глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщал, что пожар в Первомайском угрожает соседним селам Липовское и Колташ.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Ход огнем».

Олеся Павленко

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