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Коммерсантъ FM
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Пожар на складах с порохом в Свердловской области угрожает соседним селам

Пожар на складах с порохом в поселке Первомайский в Свердловской области угрожает соседним селам Липовское и Колташ. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов.

«Здесь продолжается тушение пожара. Складские помещения удалось отстоять. Сейчас работа ведется в лесах вокруг них. Огонь надвигается в сторону сел Липовское и Колташи»,— написал господин Карташов во «Вконтакте».

Иван Карташов дополнил, что лесоохрана и Уральская авиабаза занимаются тушением огня. По его словам, в городе Реже также наблюдается сильное задымление из-за пожара.

Вчера вечером, 6 мая, загорелись склады с порохом в поселке Первомайский. Причиной возгорания стал переход лесного пожара на помещения. Власти объявили эвакуацию местных жителей.

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Область запросила федеральной помощи для борьбы с ними. К вечеру субботы площадь лесных пожаров в регионе составляла 33 тыс. га.

О пожарах на Урале — в публикации «Ъ» «Ход огнем».

Олеся Павленко

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