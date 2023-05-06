В Белгородской области не будут проводить «Бессмертный полк»

Власти Белгородской области решили не проводить шествие «Бессмертного полка». Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это вопросом безопасности.
«Это не говорит о том, что мы забыли своих близких — дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые воевали»,— написал глава региона «ВКонтакте».
Господин Гладков поддержал идею «вывешивать портреты на окнах своих домов, офисов, на личные и служебные автомобили». «Ведь практически никаких затрат. Взять фотографию, наклеить аккуратно, украсить окно»,— добавил он.
Губернатор в апреле говорил, что «Бессмертный полк» в регионе пройдет, но неизвестно в каком формате. Белгородская область отменила шествие наряду со многими другими регионами, такими как Воронежская область, Приморье, Еврейский автономный округ. Организаторы движения ранее говорили, что не планируют традиционное организованное шествие.