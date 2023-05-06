В Белгородской области не будут проводить «Бессмертный полк»

Власти Белгородской области решили не проводить шествие «Бессмертного полка». Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это вопросом безопасности.

«Это не говорит о том, что мы забыли своих близких — дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые воевали»,— написал глава региона «ВКонтакте».

Господин Гладков поддержал идею «вывешивать портреты на окнах своих домов, офисов, на личные и служебные автомобили». «Ведь практически никаких затрат. Взять фотографию, наклеить аккуратно, украсить окно»,— добавил он.

Губернатор в апреле говорил, что «Бессмертный полк» в регионе пройдет, но неизвестно в каком формате. Белгородская область отменила шествие наряду со многими другими регионами, такими как Воронежская область, Приморье, Еврейский автономный округ. Организаторы движения ранее говорили, что не планируют традиционное организованное шествие.

Леонид Уварчев