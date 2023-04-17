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Коммерсантъ FM
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Власти Воронежа решили провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате

Сегодня, 17 апреля, на планерке в администрации Воронежа руководитель управления культуры Андрей Харитонов сообщил, что акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате.

По словам чиновника, акция «Георгиевская ленточка», военный парад, церемонии возложения венков и цветов ко всем братским могилам и воинским захоронениям, почетный караул у памятных мест и другие события пройдут в традиционном формате в центре Воронежа. Сейчас власти завершают работу над планом мероприятий и прорабатывают схемы расстановки ограждающих турникетов, рамок-металлодетекторов и перекрытия движения.

Ранее власти заявляли, что все торжественные мероприятия на 9 Мая готовятся в плановом режиме. Местный областной молодежный центр разместил объявление о поиске волонтеров, которые будут сопровождать шествие «Бессмертного полка».

Об отмене военных парадов ранее приняли решения власти Белгородской и Курской областей. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объяснил свое решение тем, что не хочет провоцировать соперника большим скоплением военной техники в областном центре. С форматом акции «Бессмертный полк» власти обоих регионов обещали определиться позже.

Как СВО повлияет на праздничные мероприятия 9 мая — в материале «Ъ» «Парад по расчету».

Сергей Толмачев, Воронеж

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