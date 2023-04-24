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Коммерсантъ FM
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В Еврейской автономной области не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в Еврейской автономной области в этом году решили не проводить «для обеспечения безопасности», сообщило областное правительство. Вместо этого предлагается нанести портреты героев войны на одежду, бейджи или машины, а также поставить на аватар в соцсетях.

На прошлой неделе организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что в этом году «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире». В частности, предлагается размещать портреты ветеранов на автомобилях либо «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня». МВД исключило штрафы за фотографии ветеранов на автомобилях.

Лаура Кеффер

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