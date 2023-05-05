Gallup: почти половина опрошенных американцев опасается за сохранность своих денег в банках

Исследовательская компания Gallup вчера опубликовала результаты опроса, который она провела в США с 3 по 25 апреля по ситуации в банковской сфере страны. Как известно, за последние два месяца были закрыты два крупных региональных банка Silicon Valley Bank и First Republic Bank, а их активы проданы другим, более крупным американским банкам. Еще один банк, Signature Bank, был закрыт в марте властями Нью-Йорка. Это привело к тому, что с середины марта множество клиентов региональных банков США ринулись переводить свои сбережения в наиболее крупные финансовые учреждения страны, что ударило по котировкам других региональных банков.

По данным опроса Gallup, 1013 совершеннолетних граждан США, 29% заявили, что они «обеспокоены» сохранностью своих денег в банках, еще 19% сообщили, что «чрезвычайно обеспокоены» этим. Исследователи отмечают, что подобный уровень беспокойства не наблюдался в США со времен финансового кризиса 2008 года. Впрочем, большинство в опросе (30%) составили те, кто «не слишком обеспокоен» сохранностью своих средств в банках, а еще 20% заявили, что вообще не волнуются по этому поводу.

Gallup также сообщает, что уровень беспокойства заметно выше среди опрошенных людей без высшего образования (54%), чем у тех, кто окончил колледж (36%). Среди сторонников Республиканской партии тех, кто обеспокоен сохранностью своих средств (55%), больше, чем среди сторонников Демократической партии (36%). Говоря о распределении мнений по уровню дохода, Gallup отмечает одинаково высокий уровень тревожности (50%) у опрошенных с низким доходом — менее $40 тыс. в год на семью / домохозяйство и со средним доходом (52%) — от $40 тыс. до $99 тыс. в год на семью / домохозяйство. Среди обеспеченных американцев (доход свыше $100 тыс. в год на семью / домохозяйство) «обеспокоены» и «крайне обеспокоены» сохранностью своих средств в банках в нынешней ситуации в общей сложности 40% опрошенных.

Евгений Хвостик