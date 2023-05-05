Небензя назвал смехотворными призывы лишить Россию председательства в СБ ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает смехотворными заявления ряда стран о том, что председательство России в Совете Безопасности ООН надо было передать другой стране. По его мнению, это «противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам». Россия председательствовала в СБ ООН в апреле.

«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности»,— сказал постпред в интервью «РИА Новости».

На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны Европы призывали исключить Россию из Совбеза ООН. США признавали, что пока не видят такой возможности. В офисе генсека ООН считают, что подобные призывы «не способствуют миру».

О реакции на председательство РФ — в материале «Ъ» «В ООН недобро помянули павших».

Лаура Кеффер