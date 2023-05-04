Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани пять раз пропустил слушание по другому делу

Анатолий Двойников, которого вместе с подельниками подозревают в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани, пять раз пропустил слушание по уголовному делу, возбужденному против него в 2022 году. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Анатолия Двойникова Фото: VK Анатолия Двойникова

По данным издания, дело в отношении Анатолия Двойникова возбудили после того, как он пытался сесть за руль чужого автомобиля в нетрезвом состоянии. Пропуски заседаний связаны с тяжелым заболеванием мужчины. Сообщается, что фигурант представил суду справку о состоянии здоровья. Адвокат мужчины Артем Воропаев отметил, что пауза в судебном процессе возможна в случае психического расстройства участника дела или тяжкого заболевания, препятствующего его присутствию в зале заседания.

В настоящее время решается вопрос о заключении Анатолия Двойникова и еще двух подозреваемых под стражу в рамках расследования дела об убийстве двух сотрудников ивент-агентства.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали ночью 28 апреля. Коллеги возвращались с работы из станицы Крыловской в Усть-Лабинск, когда у их автомобиля пробило колесо. Как сообщила супруга Кирилла Чубко в соцсетях, в последний раз мужчина выходил на связь в 23:40. Тогда мужчина сообщил, что им оказывают помощь два незнакомца. После этого с банковской карты пропавшего были совершены операции по снятию наличных. В течение трех дней аниматоров искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках расследования были задержаны трое подозреваемых — Двойников А., Татосян А. и рецидивист Кеворкьян Д. Последний ранее был судим за создание бандитской группировки, промышлявшей разбоем на автотрассах. Тело 37-летнего Кирилла Чубко было найдено 3 мая. Позднее следователи нашли тело Татьяны Мостыко, закопанное в лесополосе. По данным правоохранителей, «уловом» нападавших стали 180 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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